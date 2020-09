Det var voldsomt, umotiveret, og livsfarligt, da en dengang 57-årig kvinde fik stukket en almindelig steakkniv i maven i huset på Roskildevej. Det trak i skærpende retning i straffen på 6 år og 6 måneders fængsel samt udvisning for bestandigt til den 22-årige Kamil Czaplinski. Foto: Hans-Henrik Lærke

Livsfarligt knivstik koster flere års fængsel og udvisning

Ringsted - 01. september 2020 kl. 18:09 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 22-årige Kamil Czaplinski skal seks år og seks måneder i fængsel for at stikke en steakkniv helt i bund på sin kvindelige nabo i Benløse, så hun var uhyggeligt tæt på at dø. Det bestemte et flertal i nævningetinget i Retten i Roskilde tirsdag.

Med i straffen er også vold mod den ene af de to politimænd, der måtte bruge både stav og varselsskud, da den nu dømte skulle anholdes efter det voldsomme knivstikkeri på Roskildevej 136 i Benløse den 4. maj 2019.

I straffen hører desuden trusler samt vold mod to kvindelige tolke, der blev henholdsvis truet på livet og ramt af en af de mange spyttåger, den 22-årige har sendt af sted i retten i løbet af i alt syv retsmøder.

Anklager Annette Ahm krævede mindst syv års fængsel, mens forsvarer Flemming Wahren krævede max. seks år.

Det var én stemme i nævningetinget enig i.

Tre stemte for anklagerens krav. Dermed lagde et flertal på otte stemmer sig lige midt imellem med straffen på seks år og seks måneders fængsel.

Alle 12 stemmer var derimod helt enige om, at den 22-årige skal udvises af Danmark for bestandigt efter afsoning.

Som EU-borger har man ret til fri bevægelighed mellem EU-landene, og der skal meget til, før den rettighed kan indskrænkes.

Det kan for eksempel være, hvis en persons adfærd er sådan, at vedkommende udgør en reel fare for samfundet i det land, personen har ophold i.

Det lever den 22-årige op til både i forhold til al den personfarlige kriminalitet, han nu er dømt for, og i den agressive opførsel, som alle tilstedeværende i retten har set adskillige eksempler på, sagde retsformand Tove Horsager.

Sådan sluttede sagen også. Den 22-årige modtog dommen, men under vrede udbrud, så de fire betjente, der bevogtede ham, stod klar til at gribe ind lige bagved ham, hvis han igen gik over gevind.

Det gjorde han »kun« verbalt, før de fire betjente eskorterede ham ud af retten for at køre ham direkte tilbage til hans celle.

