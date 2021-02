Livreddere skal kvikteste personale på genåbnede skoler

I forbindelse med genåbningen besluttede Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne sent torsdag aften, at personale på landets skoler vil få tilbudt ugentlige kviktest – og at det er kommunerne selv, der skal stå for det.

Fra mandag slår kommunens tolv skoler dørene op for 0.-4. klasserne, der har fået lov til at komme i skole igen.

Ni livreddere har meldt sig

Ni livreddere har indtil videre meldt tilbage, at de gerne vil løfte opgaven. De kommer dog ikke til at teste fra mandag, for i første ombæring skal livredderne uddannes af Falch, før de kan og må stikke podepinden i næsen.

- Lige så snart de er uddannet, vil det være livredderne, der tager rundt og foretager test på skolerne en gang om ugen, siger Gitte Løvgren, der glæder sig over livreddernes engagement:

- I forhold til andre kommuner, der har foreslået, at lærerne tester sig selv, er vi glade for, at vi har mulighed for at rekruttere medarbejdere, der har et vist kompetence- og erfaringsniveau i forvejen, siger direktøren.