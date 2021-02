Livredderne Ulla Østergaard og Gitte Doberck er glade for at kunne hjælpe med at kvikteste skolepersonale. Foto: Jens Wollesen

Livreddere klar til at teste lærere: Vi er glade for at gøre nytte

Ringsted - 13. februar 2021 kl. 06:37 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Speedos, badedragt og fløjte plejer at være uniformen, når livredderne fra Ringsted Svømmeland svømmeunderviser og holder opsyn i svømmehallen i sportscenteret. Fredag formiddag tog otte livredderne dog helt andre crawltag og udskiftede den vante uniform med hvid kittel, værnemidler og podepind på kommunens folkeskoler.

