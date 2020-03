Se billedserie Elsebeth Kristiansen fortalte ved seniorklubbens seneste samling om sit arbejde som fængselsbetjent. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Livet indenfor murene

Ringsted - 19. marts 2020

Det er heldigvis de færreste, som kender til livet indenfor fængselsmurene, men det gør Elsebeth Kristiansen, og det berettede hun om ved et arrangement i Tværfaglig Seniorklub, Ringsted, før coronavirussen satte en stopper for foreningsaktiviteter.

Det var ikke som indsat men som nøglebærer. Elsebeth Kristiansen har i mange år været fængselsbetjent.

Elsebeth Kristiansen er oprindeligt uddannet frisør, men da hun fik børn, var det svært at få enderne til at nå sammen.

Hun begyndte som fængselsbetjent i 1987 på Vridsløselille Statsfængsel.

Forholdene i 1859

For at sætte tingene lidt i perspektiv, fortalte Elsebeth Kristiansen lidt om forholdene, da fængslet blev bygget i 1859. Her var der 33 ansatte og 55 fanger.

Dengang skulle alle fangerne afsone i isolation, og det eneste de havde at fordrive tiden med var Bibelen. De havde kun mulighed for at tale lidt med andre, når de var i kirke.

Kirkens salmebøger blev i øvrigt tyndere og tyndere, for fangerne brugte det tynde papir i samlebogen til at rulle cigaretter med.

Hen ad vejen fandt man ud af, at folk, der ikke har noget at lave og nogen at tale med, blev skøre.

Frivillig isolation

I nutiden er der også fanger, som bliver isoleret, nogle af egen fri vilje fordi de gerne vil afsone i fred og ro. Der er også fanger, som er helt umulige og slet kan opføre sig ordentligt. De bliver flyttet rundt mellem fængslerne.

Elsebeth Kristiansen fortalte om de forskellige afdelinger i fængslet, blandt andet den for bandemedlemmer. I den forbindelse fortalte hun, at både HA'ere og Banditos-medlemmer opfører sig pænt, når de sidder inde. De ved godt, at det går ud over dem selv, hvis ikke de gør det.

Det er der så andre bander, som ikke har fundet ud af.

Brygger sprit

Elsebeth Kristiansen fortalte også, hvordan fangerne på kreativ vis brygger sprit. Det kan de for eksempel gøre ved at få syltetøj eller rugbrød til at gære. Hun har oplevet fulde fanger.

Som fangevogter har Elsebeth Kristiansen oplevet meget forskelligt. Engang fik fængslet noget metaton til fangerne, som var ti gange så stærkt, som det skulle have været. Det medførte, at fangerne blev meget skæve.

Der blev ringet efter ambulancer, fangerne kunne komme til udpumpning, men det ville de ikke. Det var imidlertid ikke noget, de selv bestemte.

Kontant afregning

Det er ikke kun systemet, der straffer for forbrydelser. Fangerne straffer også hinanden i visse tilfælde. For eksempel hvis en fange har pillet ved et barn, så skal medfangerne nok sørge at uddele bank, når lejligheden byder sig.

- Så er det et spørgsmål, hvor lang tid, der går inden fangen kommer på skadestuen. Det sker indenfor en time, forsikrede Elsebeth Kristiansen.

Hvis en fange har stjålet fra en medindsat, så er der også kontant afregning. Fangerne er ikke nærige med at dele bank ud.

Fangeflugten

Elsebeth Kristiansen fortalte også om fangeflugten i 1995. Det var dog en begrænset succes, for de undvegne fanger kom alle bag lås og slå igen.

Hun nævnte også nogle af de meget slemme forbrydere, som Peter Lundin og politimorderen Palle Sørensen. Der begge har siddet i Vridsløselille Statsfængsel.

Succeshistorie

En af fængslets helt store succeser er Fangekoret, som har eksisteret i mange år. Mange fanger bliver ved med at synge i koret, også efter de er kommet ud af fængsel.

Koret optræder udenfor fængslet.

- Det er ikke én, der har misbrugt det endnu, slog Elsebeth Kristiansen fast.

- Mange har fået noget positivt i deres liv, sagde hun.

Behandling af misbrugere

En afdeling behandlede indsatte med misbrug, eksempelvis stoffer, alkohol, spil eller sex. Det var en succes.

- Det er et af de bedste tiltag Kriminalforsorgen har lavet, mener Elsebeth Kristiansen.

Der er også fanger, som har fået opfrisket deres skolegang i fængslet. Nogle har taget HF i enkeltfag. Elsebeth Kristiansen har også oplevet en fange, som blev uddannet tømrer, mens han sad inde.

Trusler

En af de kedelige ting ved at være fængselsbetjent er, at man får masser af trusler. Og fanger truer ikke kun fængselspersonalet men også deres børn.

Specielt fange i pip-cellen, kan udvise truende adfærd.

- Når man ligger der, er man i en anden verden, sagde Elsebeth Kristiansen.

Det er ofte folk, som har taget stoffer.

