Foto Thomas Olsen 250518 ¬ INDVIELSE AF TORVET I RINGSTED ¬

Send til din ven. X Artiklen: Livet i bymidten skal udvikles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Livet i bymidten skal udvikles

Ringsted - 03. juli 2021 kl. 09:03 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Debatten om udviklingen af bymidten i Ringsted er skudt i gang. Omkring 50 indbudte gæster deltog onsdag aften i Ringsted Kommunes møde og workshop om bymidtens fremtid.

Blandt mødedeltagerne i kongrescentret var politikere, forretningsdrivende og bygningsejere, som blandt andet blev budt på oplæg af centerchef for Teknik og Miljø i Ringsted Kommune, Maria Cathrine Nielsen og afdelingsleder i Plan og Byg, Dorthe Harbo Andersen.

Der blev blandt andet vist eksempler på udviklingsmuligheder og billeder fra byrum i andre byer.

Workshop i grupper Derudover var der workshop, hvor deltagerne i grupper drøftede forskellige idéer til fremtidens bymidte. Embedsfolk fra kommunen skal nu samle idéerne, ligesom borgere og beboere skal inddrages i processen, som skal blive til en decideret bymidteplan.

Venstres byrådsmedlem Timo Jensen var med på mødet, og han melder om god stemning og fortæller, at der i store træk er konsensus om de overordnede mål.

- Det er kendetegnet for hele projektet, at der er meget, vi er enige om såsom bedre parkeringsforhold, flere grønne områder med blomster, og at vi skal gøre det mere indbydende, når man kommer ind i bymidten. Der skal være flot og lækkert og ikke bare beton, siger Timo Jensen.

Han peger på, at der bør være flere og bedre siddepladser til ældre.

En lækker legeplads Derudover bør der gøres mere for at lokke børnefamilierne til.

- Det kunne være en god og lækker legeplads og en skaterbane i bymidten, foreslår Timo Jensen.

Også Torben Lollike (R) hæfter sig ved den gode stemning på mødet.

- Der kom nogle spændende idéer på borde, og så glæder jeg mig til, at den videre proces forhåbentlig ender op i nogle mere konkrete forslag. Lige nu handler det om at få startet processen op og få skabt et overblik over de udfordringer, vi har omkring udviklingen af bymidten, siger byrådsmedlemmet og uddyber:

- Vores bymidte er bedre, end mange folk gør den til, men det betyder ikke, at vi ikke kan udvikle den og gøre den endnu bedre.

Outletkunder skal lokkes Andreas Karlsen (K) pegede på det seneste byrådsmøde på, at det er vigtigt at få flere af outlettets 2,3 mio. årlige besøgende ind i bymidten, og det er også noget, formanden for Ringsted City, Henrik Schuster Andersen, er opmærksom på.

- Der har været snak om muligheden for at få en sporvogn eller en shuttlebus til at køre mellem outlettet og bymidten, og det er da en fed idé, men om det er realistisk, ved jeg ikke, siger han og tilføjer:

- Outletkunderne er et plus, og det er godt at få nogle flere fra andre byer, men hr. og fru Ringsted er de vigtigste, og de skal gerne handle i deres egen by.

Henrik Schuster Andersen overtog formandsposten i Ringsted City for en måned siden, og han glæder sig over kommunens fokus på bymidten.

- Jeg vil også gerne rose kommunen for at tage fat i bygningsejerne for at få dem til at spille med, hvis der er en øjebæ, der skal ordnes rundt omkring. Det er vigtigt, siger Henrik Schuster Andersen.

Bymidteplanen skal udvikles som en del af Kommuneplan 2021, som byrådet i Ringsted 22. juni vedtog at sende i høring.