Se billedserie Selv garvede musikere er nødt til at øve sig op til en koncert. Ringsted Kvartetten og sanger Jørgen West øver sig på befrielsesaftenens sange hjemme i Leif Holdes udestue for her kan de sidde med passende corona-afstand men alligevel høre hinanden. Foto: Kirsten Holde

Livekoncert og klokker fejrer Danmarks befrielse

Ringsted - 03. maj 2020 kl. 09:04 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan simpelt hen ikke passe, at 75-året for Danmarks Befrielse skal gå hen over Ringsted uden fejring på grund af en virus.

Det mener de fire musikere i Ringsted Kvartetten. De har derfor søsat en særlig alsang, der sendes direkte på Oplev Ringsteds facebookside på mandag den 4. maj fra klokken 19.30.

Endda med særligt indbudt gæstesanger og en taler.

Den lede virus er også skyld i, at Klostermarkskirken i Ringsted for første gang i årevis står tom og mørk hen den 4. maj.

De her sange skal du synge med på I Danmark er jeg født (Poul Schierbecks melodi)

Jeg elsker de grønne lunde

Altid frejdig når du går

Man binder os på mund og hånd

En lærke lettede og tusind fulgte

En vinter lang og mørk og hård

Der er et yndigt land (landskampversionen)

De står i højskolesangbogen. Nogle har dog mange vers og spilles derfor i beskåret udgave.

Sangark til befrielsesalsangen kan findes på kvartettens facebookside »morgensang på Sjælland«. Men heller ikke her finder sognepræst Otto Lundgaard og hans kolleger og sognets medarbejdere sig i at en virus ødelægger befrielsens fejring endda i et jubilæumsår.

Når Ringsted Kvartettens særligt udvalgte 4.maj-sange er spillet med livesang fra den lokale trubadur Jørgen West og tale af borgmester Henrik Hvidesten (V) toner både Klostermarkskirkens og Sct. Bendts Kirkes klokker i med at kime i en time fra klokken 20-21.

Ringsted Kvartettens bIæsere Leif Holde, Holger Beck Troels Mølgaard og Niels Holdt, sender befrielsesalsangen direkte ud i folks stuer med en klar opfordring til, at folk synger med hjemmefra uden at møde op for at undgå smittespredning på plejecentret.

- Det var planlagt, at musikskolen skulle holde noget stort i anledning af befrielsen, men det blev aflyst på grund af coronavirussen. Da Holger hørte det, sagde han: »Det skal være løgn«. Vi prøvede så, om det var noget, vi kunne få mulighed for at gøre noget ved, og det var helt okay med plejecentret, siger Leif Holde.

I den helt særlige anledning af befrielsen har kvartetten fået bistand med sangdelen.

- Der er så meget tekst i alle de melodier, vi skal spille, så derfor ville vi gerne have en egentlig vokal på. Vi spurgte den lokale trubadur, Jørgen West, om han gad at være med, og det gør han i allerhøjeste grad, siger Leif Holde.

Gennem hele coronakrisen har præsterne og medarbejderne i Ringsted Sogn dagligt lagt videoandagter på Ringsted Sogns hjemmeside og facebookside.

4. maj er ingen undtagelse. - På mandag lægger vi på Ringsted Sogns hjemmeside og facebookside en videoandagt ud, hvori vi med befrielsesbudskabet fra London, levende lys, præstelig reflektion over befrielsesøjeblikket samt - formentlig - tale og sang indbyder alle til at deltage og fejre befrielsen sammen og hver for sig. Hvordan? - ved at tænde levende lys og sætte dem i vindueskarmene rundt om i hjemmene, nøjagtig som man gjorde hin majaften for 75 år siden.

Alle andagter fra den 4. til og med den 9. maj vil stå i befrielsens tegn, siger sognepræst Otto Lundgaard.

Han er glad for, at Ringsted Sogn på den måde ikke er helt uden den traditionelle 4. maj-gudstjeneste.