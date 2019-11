Se billedserie Ringsted Festival vil blandt andet sørge for, at der kommer mere rock på næste års festival. Her ses Rasmus Seebach foran et trofast publikum. Foto: Hans Jørgen Johansen

Liste: De her 5 ting vil Ringsted Festival ændre efter kritik

Ringsted - 05. november 2019

Ringsted Festival har bedt om ris og ros fra dette års festivalgæster og har fået svar fra 1.041 af dem. Nu skal der ændres på festivalen, lover festivaldirektør Anders Sørensen i et nyhedsbrev, hvor han også takker for de mange inputs.

Se her, hvad festivalgæsterne har kritiseret, og hvad Ringsted Festival laverom på ved Ringsted Festival 2020

1. Festteltene Pamperhalle og Det Irske Telt lå for tæt - nu bliver de til ét telt

»Dette har været det klart mest fremførte kritikpunkt Musikken fra teltene overdøvede hinanden, og der var for meget larm.

Jeg kan love, at dette ikke kommer til at ske igen. Ringsted Festival 2020 byder på et genhør med Eldorado og Latin Pavillon. Og med hensyn til Pamperhalle og Det Irske Telt, så vil disse to telte fusionere i et nyt stort samlet telt med en række spændende nyheder. Glæd jer!«, lyder opfordringen fra Ringsted Festival.

2. Mere miljøvenlig festival efterlyses - slut med plastsvineri

»En del gæster synes, at der er for meget plastsvineri på festivalen, og flere nævner, at der lå splintrede plastkander mange steder.

Ringsted Festival 2020 bliver mere klimavenlig og grøn. Vi arbejder, i skrivende stund, på at introducere flere miljøvenlige tiltag, der kan reducere plastspild og skabe øget genanvendelighed«, lover festivalen.

3. Traditionel dansk mad savnes - mere af det go'e gamle

»Der er generelt stor tilfredshed med udvalget af food trucks og det varierede madudvalg. Dog er der en del der efterspørger mere klassisk dansk mad samt sunde madalternativer.

Det er noget, som vi arbejder videre med, og jeg kan love at næste års festival vil have løsninger klar på disse kritikpunkter.«

4. Utilfredshed med cocktailbarer - drinks skal mixes fra bunden

Festivalens varierede udvalg af drikkevarer giver mange positive kommentarer, men der er en del gæster, der ikke er tilfredse med de forskellige cocktailbarer, hvor drinks tappes fra hane, og hvor indholdet fremstår syntetisk.

Jeg kan love, at Ringsted Festival fra næste år vil satse stærkere på diverse barer, hvor drinks vil blive lavet fra bunden, så gæsterne kan kigge med, når der blandes og mixes. Vi vil have mere kvalitet!

5. Møntsystemet fungerede ikke - det kommer ikke igen

Festivalens gæster har generelt taget rigtig godt imod, at festivalen i 2019 er blevet kontantløs. Dog har forsøget med det nye møntsystem været en dårlig oplevelse for mange, når beløbet ikke gik op med 25.

Jeg beklager, at nogen har haft uheldige oplevelser med møntsystemet. Meningen var, at gøre det nemmere for børn og unge at handle på festivalen. Møntsystemet kommer ikke igen næste år, og vi arbejder på en bedre løsning.

Derudover er der nævnt nogle andre kritikpunkter, som festivaldirektør Anders Sørensen lover at følge op på. Det drejer sig om:

- Der efterlyses nogle rolige zoner på festivalen, hvor man kan snakke, spise og drikke uden at musikken er så høj.

- Køen ved hovedindgangen er til tider for lang, og man skal vente for længe på at komme ind på pladsen.

- Om aftenen er der for mange klapstole foran hovedscenen, som gæsterne nærmest falder over.

»Det er kritikpunkter, som vi er ved at kigge på, så der kan skabes forbedringer. Mit mål er nemlig at Ringsted Festival hvert år, skal være den bedste festival nogensinde!«, runder festivaldirektøren af.

Der er dog en ekstra vigtigt kritikpunkt, som Ringsted Festival allerede har lovet at være lydhør over for: Der skal mere være rockmusik på næste års festival.

Det gentages til slut i nyhedsbrevet:

»Endelig, og ikke mindst, lyder et stort ønske fra mange gæster i spørgeskemaundersøgelsen: MERE ROCK!«. Ringsted Festival afvikles fra den 30. juli til den 1. august 2020.