Lis og Solveig har været frivillige i 25 år: Vi har fået så meget tilbage

Solveig Thomsen og Lis Stuckert kan se tilbage på 25 års frivillighed i Ældresagen Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Ringsted - 10. september 2021 kl. 14:42 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Forleden sagde jeg til to unge mennesker, der var i gang med at klatre over hegnet, at de skulle passe på. Så råbte de tilbage og sagde »tak, MOR!«

Ja, egentlig er det bare noget, hun fortæller for sjov på vejen op til Torvet i Ringsted, men egentlig er anekdoten meget sigende for både Solveig Thomsen og Lis Stuckert.

Begge kvinder kerer sig nemlig så meget om omverdenen og dens medmennesker, at de simpelthen ikke kan lade være med at råbe op.

Har ikke set sig tilbage Om det er overfor unge mennesker, der tester deres egne klatreevner eller igennem Ældresagen Ringsted er egentlig hip som hap. Både Solveig og Lis føler et stærkt engagement, der for alvor startede for 25 år siden med indmeldelsen i den frivillige forening, som kæmper de ældres sag.

- Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle lave, da jeg stoppede med at arbejde, så jeg meldte mig ind i Ældresagen og har ikke set mig tilbage siden. Man kommer ud til andre mennesker og går altid derfra med et smil på læben, siger 82-årige Solveig Thomsen.

Lis Stuckert har været frivillig igennem 25 år for Ældresagen Ringsted. Foto: Kenn Thomsen

Udover sniksnak og kaffeslabberas hos sine besøgsvenner arrangerer hun både stavgangshold og bankoaftener på kommunens tre plejehjem: Knud Lavard Centeret, Solbakken og Ortved Plejecenter.

Sidstnævnte foregår sammen med 74-årige Lis Stuckert på Knud Lavard Centeret, der ligeledes har været frivillig i 25 år.

- Livet ville være stillestående og kedeligt, hvis ikke vi var der for dem, for personalet har så rigeligt at se til, supplerer Lis Stuckert fra sidelinjen, inden Solveig Thomsen slår fast, at de lige så meget gør det frivillige arbejde, fordi de har lyst til at møde mennesker.

- Man var ved at blive helt vanvittig af ikke at se nogle mennesker under corona, for jeg plejede at lave noget tre gange om ugen.

Arrangerer alt muligt Lis og Solveig arrangerer ikke bare bankoaftener sammen. Også koncerter og andre arrangementer har det frivillige makkerpar været med til at stable på benene på plejehjemmene.

- Det kræver selvfølgelig noget tid og overskud, men man får også så meget tilbage. Vi er lige startet på bankospil efter corona, og mange af beboerne havde næsten ikke kunne sove til middag, fordi de var så spændte, siger Lis Stuckert, der også synger med beboerne på plejehjemmet i Ortved.

- Mange af beboerne kan også rigtigt godt lide, at de kender os, for det er ikke altid, at de kan sætte ord på, hvad de vil. Når de ser os, rykker de frem i bussen, siger hun.

Solveig Thomsen nikker og kommer med et andet eksempel på de ældres ubetingede glæde ved den frivillige indsats.

- Jeg deltog forleden i et løb, Værtens Mindste Broløb, hvor vi gik sammen nede ved Karrebæksminde. Det var helt fantastisk at opleve, hvor glade og stolte de ældre blev, efter de havde fået medalje om halsen, siger Solveig Thomsen og slår fast:

- At man kan gøre så megen gavn og vække glæde, efter man har forladt arbejdsmarkedet, er helt fantastisk.

Meget mere arbejde Det frivillige arbejde involverer dog også andet end sjov og ballade. Både Solveig og Lis synes for eksempel, at det har været svært at skulle tage afsked med besøgsvenner, der er faldet fra gennem årene.

- Jeg har haft tre besøgsvenner over 13 år, og man knytter sig selvfølgelig til hinanden, så at skulle tage afsked er da bestemt hårdt, siger Lis Stuckert, inden Solveig Thomsen tilføjer:

- Det gør ondt. Jeg skal altid ud at gå efterfølgende for at få afskeden ud af kroppen.

Solveig Thomsen elsker livet som frivillig besøgsven. Foto: Kenn Thomsen

Både Solveig Thomsen og Lis Stuckert kunne sagtens bruge flere frivillige i Ældresagen Ringsted.

- Vi har altid brug for flere, og vi har også tidligere forsøgt at holde oplæg om vores arbejde, men uden held, siger Lis Stuckert, der dog tror, at flere frivillige vil komme til foreningen på den ene eller anden måde.

- Indtil videre klarer vi os, slår hun fast.

Når jubilarerne skal fejres i selskabslokalerne på Køgevej 15. september kl. 14, kunne det lige så vel være en introduktionsfest. Så hurtigt er årene nemlig gået, for som de slutter:

- Det er slet ikke til at forstå, at der er gået så lang tid. 25 år er fløjet af sted, men det må jo være ensbetydende med, at det har været det hele værd og først og fremmest været sjovt.