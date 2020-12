Lions samler varer ind til Ringsteds Julehjælp

- Julehjælpen kommer både fra private donationer, fra firmaer og fra Købmanden på Rønnedevej. I 2016 startede jeg med et godt samarbejde med Lions, hvor vi fik en masse varer fra indsamlingen i Rema 1000 i Jyllandsgade. Det er alt sammen med til at hjælpe mange trængte familier i julemåneden, siger Rene Bøjsen Jensen.

- Det glæder mig at kunne hjælpe med den gode sag for de borgere, der ikke har det nemt i julen, siger købmand Mette Jensen fra Rema 1000 i Jyllandsgade.

- Det er sjældent, at man kan glæde tre parter samtidigt. Først og fremmest gavner vi nogle af samfundets svageste med gode varer her op til jul. Dernæst oplever kunden, der lægger en vare i vognen, helt praktisk at gøre et stykke konkret velgørenhedsarbejde. Endelig har vi i Lions fået støtte til vores humanitære indsats, siger Lions præsident Bjarne Brandt Pedersen.