Jan Fredlund håber, det bliver muligt at holde et stort bankospil i løbet af efteråret. Foto: Thomas Olsen

Lions byfest er aflyst

- Vi har længe fulgt situationen, og var forberedt på, at det gik den vej, siger Jan Fredholm, der er formand for byfestudvalget hos Lions Ringsted.

Han tilføjer, at statsminister Mette Frederiksen heldigvis tog beslutningen for Lions Club Ringsted på sit pressemøde mandag aften.

- Det er en lettelse, at vi ikke skal fortolke på reglerne for, om vi må eller ikke må. Vi har vurderet muligheden for at flytte byfesten til senere på året, men det er ikke realistisk, så beslutningen er helt at aflyse årets byfest, oplyser Jan Fredholm.