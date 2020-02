Se billedserie Mogens Nielsen (i midten) er såkaldt sponsor for Maja Andersen. Det er ham, der har anbefalet at optage hende i Lions og prikket hende på skulderen. Foto: Thomas Olsen

Lions Club optager første løvinde

Lions Club Ringsted Knud Lavard optog onsdag aften sit første kvindelige medlem i foreningens historie, den 42-årige murermester Maja Andersen.

Ringsted - 27. februar 2020 kl. 13:15 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de velgørende Lions-klubber uddeler checks til lokale formål har det typisk været med en mand som afsender.

På Sjælland og øerne er mindre end hver femte medlem en kvinde, og lokalt hos de to klubber i Ringsted har møderne traditionelt været en lukket herrefest. Indtil nu.

Onsdag aften blev 42-årige Maja Andersen nemlig officielt optaget som første kvindelige medlem i Lions Club Ringsted Knud Lavard.

- Vi glæder os rigtigt meget til at få et kvindeligt medlem i klubben. Hun kan bringe nogle friske idéer og nogle anderledes perspektiver, siger Lions-medlem Mogens Nielsen til DAGBLADET i forlængelse af optagelsen.

For at blive medlem af Lions Club skal man udvælges. Man bliver anbefalet af et eksisterende medlem, hvorefter man vil blive prikket på skulderen og tilbudt optagelse.

I Maja Andersens tilfælde, er det Mogens Nielsen, der har anbefalet den tidligere murermester.

- Vi har kendt hinanden i syv år godt og vel. Jeg har flere gange udført murerarbejde for Mogens, og der har vi ofte snakket om Lions. Jeg blev nysgerrig på klubben, og var ikke i tvivl om, at jeg gerne ville være med til at arbejde for godgørende formål, da jeg blev tilbudt optagelse, siger Maja Andersen.

Mogens Nielsen fortæller, at optagelsen af det første kvindelige medlem i Lions Club Ringsted - Knud Lavard sker efter flere års tilløb.

- Grunden til, at det først sker her i 2020, handler jo om, at nogle traditioner fra en svunden tid har hængt ved. I det 21. århundrede er tiden naturligvis rendt fra den slags traditioner. I dag er Lions Club for alle typer mennesker, siger Mogens Larsen.

Med en gennemsnitsalder i klubben på 61 år, kommer Maja Andersen til at skille sig ud, både i kraft af sin alder og sit køn. Men med mange års erfaring fra murer- og byggebranchen er hun vant til at begå sig i et mandedomineret miljø.

- Jeg har været med til et par møder på prøvebasis, og jeg føler, at jeg passer godt ind. Også når det kommer til humoren. Nu skal jeg bare suge erfaring til mig, og så må vi se, hvordan mine kompetencer kan komme i spil hen ad vejen, siger hun.