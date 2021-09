Når hun ikke underviser i bæredygtighed på ZBC, bor og arbejder Line Jansen i økolandsbyen Hallingelille. Her har hun boet i seks år med sin familie. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Line vil gøre firmaer grønnere: Det sjove sker først, når man er på forkant

Ringsted - 25. september 2021 kl. 07:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvis der er noget, Line Jansen er træt af, så er det at køre forbi firmaer, hvor der evigt og altid er lys i vinduerne.

Selv om det burde være ganske let at slukke lyset, er der mange, der glemmer det, når arbejdsdagen slutter. Ansvaret for den grønne omstilling bliver ofte hjemme, pointerer iværksætteren.

Nu har Line Jansen startet sit eget firma, hvor hun vil skabe forandring i små- og mellemstore virksomheder, så både ledelse og medarbejdere lytter efter og blandt meget andet lærer at få slukket det lys.

- Nogle køber en elbil eller spiser overskudsmad og tager ansvar for deres eget liv, men det er en kæmpe genvej, hvis ledelsen hos mange virksomheder kunne tage en større del af det ansvar. Det er både god forretningsudvikling, og en enkel måde endnu flere mennesker kan tage del i omstillingen, siger Line Jansen.

At være på forkant Hun mener derfor, at den grønne omstilling også skal ske i virksomhederne.

- Der kommer til at være masser af politisk pres og lovgivning, og det er jo supertungt at høre på i længden. Den sjove udvikling sker, når man er på forkant og rent faktisk kan blive foregangseksempel i stedet for kun at se på løftede pegefingre, siger Line Jansen og slår fast:

- Vi kan ikke vente på, at en yngre, mere klimabevidst generation sætter sig på chefgangen. Omstillingen skal ske nu, hvis vi skal nå målene.

Inden Line Jansen grundlagde Sustainably, arbejdede hun som digitaliseringschef og har været med til at drive innovation og nyskabelse indenfor effektivisering af den kommunale sektor. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vi sidder i økolandsbyen Hallingelille lige nord for Ringsted. Med kuppelformede, skæve og på alle måder alternative huse opført i lige så alternative naturmaterialer, er økolandsbyen en passende ramme til interviewet med Line Jansen, der selv flyttede hertil for seks år siden med sin familie.

- I mange år har jeg gerne ville leve mere bæredygtigt, og det endte med, at vi flyttede til Hallingelille for at bygge vores eget hus, siger Line Jansen, der oprindeligt er uddannet projektleder og har en diplom- og masteruddannelse i ledelsesudvikling fra Copenhagen Business School.

Særligt fokus Hun har tidligere arbejdet som digitaliseringschef i Ringsted Kommune og har været med til at digitalisere den kommunale sektor. Og det er blandt andet i digitaliseringsprocesser, hun finder et stort potentiale for den grønne omstilling.

- Det kan handle om mere hjemmearbejde og mindre papirforbrug, men også at anvende data så man kan forudse, hvornår en maskine går i stykker, siger Line Jansen og tilføjer:

- Bæredygtighed handler egentlig lige så meget om innovation og nye alternativer, men i høj grad også om at forlænge tingenes værdi i stedet for at smide ud.

Alle virksomheder er velkomne til at henvende sig hos Line Jansen og Sustainably, men hun har særligt fokus på små- og mellemstore virksomheder og bygge- og anlægsbranchen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Alle virksomheder er velkomne til at henvende sig til Sustainably. Line Jansen selv har dog særligt kig på bygge- og anlægsbranchen, hvor hun ser et stort, uudnyttet potentiale.

- Indenfor byg- og anlægsbranchen handler det om at skabe mere synlighed bl.a. i forhold til byggematerialer, så man ved, hvad energiomkostningerne kommer til at være præcist og hurtigt kan rive ned og genbruge modulerne, siger Line Jansen.

Hun mener, at tidens store efterspørgsel efter håndværkere og byggematerialer stjæler meget fokus fra den grønne omstilling.

- Jeg kan sagtens forstå, at mange firmaer i eksempelvis bygge- og anlægsbranchen føler, at de ikke har tid til den grønne omstilling. Der bygges utroligt meget i disse dage, men kravene til fremtidens byggerier skærpes, så det er vigtigt at følge med i udviklingen. Det kan i høj grad handle om, at virksomhederne på sigt kan komme til at spare tid og penge eller vil få mulighed for at vinde nye udbud ved at tage aktiv del i omstillingen.

Grønne gulerødder Der er store gevinster ved at tage del af omstillingen, mener Line Jansen. Ikke bare kan firmaets grønne profil og dermed omdømme blive bedre hos kunderne, men der er også penge at spare.

- Den grønne omstilling er en stor forretningsdriver og bliver på sigt et større og større konkurrenceparameter. Jeg skal ikke overtale nogen firmaer til noget. Al udvikling sker indefra, så firmaerne må selv definere deres mål. Men jeg kan pege på mulige løsninger og skabe gode processer, så den grønne omstilling kan ske på en bæredygtig måde, siger Line Jansen.

Hun har med sin egen ledelseserfaring i ærmet kan tale med ledere såvel som menige medarbejdere.

- Jeg kan både snakke med ledelsen, men også følge de konkrete initiativer til dørs blandt medarbejderne, så det ikke bare bliver ved det sjove foredrag.

Et spørgsmål om vilje Hun mener, at mange små og mellemstore virksomheder ikke gør nok for at omstille sig til den nye virkelighed, der gerne skulle vente os alle.

- Nogle af de større virksomheder har en hel afdeling helliget den grønne omstilling, mens hos de fleste små- og mellemstore er den landet hos en enkelt kommunikationsmedarbejder. Og så sker der sjældent særligt meget, siger hun og slår fast:

- Nogle gange skal man måske bare have viljen og ambitionen til at gå lidt i gang. Det handler først og fremmest om at sætte sig nogle konkrete mål indenfor en kort horisont, så det ikke bliver for stor en mundfuld.