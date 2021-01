Linda og Dianas livsdrøm er gået i vasken - lukker til maj

Da Linda og Diana tog skridtet og førte deres store drøm ud i livet med åbningen af fælles skønhedssalon i oktober 2019, havde de ikke forestillet sig, at de 14 måneder senere skulle dreje nøglen om.

Efter et år med skiftevise åbninger og lukninger har makkerparret set sig nødsaget til helt at lukke deres skønhedssalon DL Nails and Beauty på Næstvedvej 32 fra den 1. maj.

- Vi nåede lige at åbne op, men så kom den første bølge corona og lukkede salonen ned i halvanden måned, siger 35-årige Linda Hansen, der sammen med Diana Klintø ellers oplevede stor interesse i tiden mellem salonåbningen i oktober 2019 til den store nedlukning i marts.