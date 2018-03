Foto: Hans-Jørgen Johansen

Lidt over 10.000 på Ringsted Messen

Ringsted - 20. marts 2018 kl. 08:42 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kolde vejr i weekenden holdt sandsynligvis nogle fra at besøge Ringsted Messen, men dem, der trodsede frostgraderne og snevejret lørdag, blev hængende længere i hallens varme. Det fortæller Søren Scheibel, der sammen med Ebbe Nielsen er arrangør af Ringsted Messen, til DAGBLADET Ringsted.

I alt 10.200 gæster var et smut forbi i løbet af weekenden, og Søren Scheibel er ganske tilfreds med det tal.

- Jeg synes, at det alt i alt var helt perfekt, siger han.

Tilfredsheden er ifølge Søren Scheibel også til stede hos de 115 virksomheder, der havde købt en stand til Ringsted Messen. Alt fra bedemandsforretninger over ejendomsmæglere til Ringsted Kommune var til stede på Ringsted Messen, og de havde nok at lave.

- Der var god aktivitet på standene, og virksomhederne var godt tilfredse, og de havde noget med hjem i ordrebøgerne, siger han.

Viceborgmester Per Nørhave (DF) havde fået til opgave at holde åbningstalen, hvori han tolkede den udsolgte messe som et symbol på, at Ringsted ligger midt i mulighederne, som det kommunale slogan siger.

- - Det bekræfter over for mig, at vi har noget at byde på for både erhverv og tilflytterne, sagde Per Nørhave.

Det var vejrets skyld, at Ringsted Messen ikke kunne tangere de 12.000 besøgende, man havde ved sidste messe i 2016. Det afskrækker dog ikke Søren Scheibel fra at arrangere Ringsted Messen om to år igen.

- Vi vender frygteligt tilbagte. Byen kan jo ikke undvære det, fortæller han grinende.