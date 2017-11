Se billedserie Tørgær og brintoverilte blandet sammen gver sjovt skum. Det kan farves med frugtfarve, og hvis man putter sulfo i bliver det endnu sjovere. Foto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Lego og sulfo er nye på skoleskemaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lego og sulfo er nye på skoleskemaet

Ringsted - 20. november 2017 kl. 07:59 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Kildeskolen i Gyrstinge ved Ringsted får eleverne ikke skæld ud for at lege med lego i timerne eller lave grisseri med tørgær og frugtfarve i kælderen.

Det skal de, skriver DAGBLADET Ringsted.

Skolen har siden sommerferien kørt et nyt projekt »Fag på tværs«. To timer om ugen har alle elever fra 0. til 6. klasse valgfag.

De har selv bestemt, om de vil have IT-læring med lego, science, musikdramatik, rollespil, medier, fitness eller et af de andre tilbud, men de binder sig op på valget for et kvartal ad gangen.

- Projektet er bundet op på understøttende undervisning, den åbne skole og ikke mindst faglig fordybelse. Ved at følge et valgfag i et kvartal når eleverne at komme ind i et »flow« og fordybe sig i det, de har valgt, forklarer skoleleder Dorte Andersen.

Valgfagene skal helst føre eleverne hen i, at de skal levere en præstation.

Det har eleverne på hold »First Lego League« allerede gjort. De har for nylig deltaget i en konkurrence på Sciencecentret i Sorø, hvor deres projekt med en legorobot på en »forhindringsbane« bygget af legoklodser vandt en samlet andenplads blandt alle deltagende skoler.

- Jeg synes, det er rigtig fedt at være med til lego. Vi må også være her i pauserne. I starten vidste jeg ikke så meget om programmering og teknologi, men det gør jeg nu. Vi havde aldrig fået andenpladsen, hvis vi ikke havde haft så godt et sammenhold, fortæller Anna Massoud fra 4. klasse på vegne af lego-fagets 12 elever.

Udover lego må eleverne også »lege« med tørgær og brintoverilte i kælderen, Her går scienceholdet til valgfag to timer om ugen og laver sjove forsøg for at gøre naturvidenskabelige fag mere håndgribelige.