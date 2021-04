Her ses dele af den nye legeplads i Farendløse. Privatfoto

Legeplads er klar til indvielse

Den 40 år gamle legeplads på Præstbrovejen i Farendløse i Ringsted Kommune har fået nye klæder, og det fejres torsdag 29. april klokken 14. Her vil borgmester Henrik Hvidesten og centrale ledere fra skole, børnehave og idrætsforening være med til at foretage den officielle indvielse.

- Grundejerforeningen Præstbro har i tæt samarbejde med blandt andet den lokale idrætsforening, skolen og børnehaven i Nordrup og Farendløse de seneste to år indsamlet støttemidler til legepladsprojektet »Børneglæde liv og leg«. Det er i alt blevet til 975.000 kroner fra blandt andet Landsbyforum Ringsted, Nordea-fondens Her-bor-Vi, Lokale og Anlægsfonden, DIF og DGI's Foreningspulje, Danbolig Ringsted samt ikke mindst en række uvurderlige pro bono bidrag fra lokale virksomheder, forklarer formand for Grundejerforeningen Præstbro Svend Tveden-Nyborg.

Dertil kommer, at en lang række frivillige hænder har brugt 1.000 timer på alt fra projektstyring, nedrivning, udgravning, bundopbygning, opsætning af balancebane og legehus, maling og ikke mindst bespisning og bagning til de involverede og hårdtarbejdende hjælpere.

- Resultatet taler sit tydelige sprog. Legepladsen på Præstbrovejen har på 40 dage gennemgået en forvandling fra en gammel og nedslidt legeplads til en fuldt funktionel og stor legeplads for børn i alle aldre, der ønsker at styrke deres motoriske færdigheder såsom at krybe, gå, hoppe, balancere, gribe osv. og med plads til boldspil samt fitnessredskaber til de større børn og voksne, siger grundejerforeningens formand.