Lavpriskæde åbner ny butik til august

Ringsted - 10. juli 2020

Der er fuld fart på byggeriet på Køgevej 40 i Ringsted. Her er ejeren af grunden den lokale Peter Evang Hansen i gang med at opføre et nøglefærdigt butiksprojekt.

Det er tyske lavpriskæde Aldi, der er klar til at rykke tilbage til Ringsted. - Vi glæder os til at kunne åbne i august, fortæller ejendoms- og butikschef i Aldi-koncernen Leon Kristiansen om den kommende Aldi-butik.

Det er over tre år siden, der sidst har ligget en Aldi-butik i Ringsted.

Men med den nye butik får den tyske discountkæde 1200 kvadratmeter at boltre sig på klods op ad ærkerivalen, en af den danske lavpriskæde Nettos butikker.

Ifølge Leon Kristiansen er byggeriet skredet planmæssigt frem trods bump på vejen som eksempelvis corona-nedlukningen.

- Der har været en god total- entreprenør, som har håndteret stort og småt undervejs. Der har været enkelte tiltag, men intet overhovedet, der har påvirket vores delmål.

Butikschef fundet Leon Kristiansen bekræfter samtidig, at den kommende butikschef er fundet.

Det er den 32-årige Tais Larsen, der rykker ind i august måned.

- Vi har presset bygherre lidt, så jeg får nøglerne den 20. august og åbner butikken den 28. august, fortæller Tais Larsen.

Det giver ekstra pres på, at der kun bliver en uge til klargøring af butikken.

- Der skal blandt andet sættes varer på plads og sættes plakater og spejle op. Vi har otte dage til at banke det hele op. Jeg har prøvet at åbne mange butikker, men lige på otte dage, så hurtigt har jeg ikke prøvet at gøre det før, siger Tais Larsen.

Aldi har tidligere haft to butikker i Ringsted. Én i Benløse Centret, som lukkede i 2011 og én på Søndervang 1, som lukkede den 26. juni 2017.

Sidstnævnte lukkede i kølvandet på et katastroferegnskab for Aldi-koncernen, som tvang kæden til at lukke en del butikker landet over.

18-20 ansatte Kædens ledelse udtrykte dog et ønske om at genåbne i Ringsted fra en mere central placering. Det er det, der snart bliver en realitet.

Tais Larsen forventer, at der vil være 18-20 ansatte i butikken.

Han ser gode muligheder for at få kunderne ind i butikken med den nye beliggenhed.

- Vores største udfordring bliver nok, at der er en masse konkurrence i nærområdet, og så at få vores gamle kunder tilbage. Det er altid en udfordring at åbne en butik efter en tidslinje, for vi vil jo gerne have, at den udstråler alt det, en butik skal udstråle fra begyndelsen af.

Hvis tidsplanen, som forventet, holder, åbner Aldi på Køgevej 40 fredag den 28. august klokken 8.