Lav et kunstværk og vind 500 kroner: Stor forårskonkurrence i fuld gang

Det er vigtigt, at vi interagerer i noget sammen, når det sociale liv er indskrænket, lyder det fra juryen bag Dagli’Brugsens store kunstkonkurrence for børn og unge under 18 år i Jystrup og omegn.

Ringsted - 15. april 2020 kl. 11:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet forår, men intet er helt, som det plejer at være. Selvom der stadig er anemoner og andre forårsskud i skovene, er socialt samvær en saga blot. Børn og unge har efter en måned hjemme med mor og far måske vænnet sig til en anderledes hverdag, hvor vennerne er henvist til et åbent chatvindue på computerskærmen, men alt det digitale, der i disse tider er den eneste sociale kontakt, kan også være trættende - og så er det er jo godt, man har kunsten og kulturen indenfor rækkevidde.

Om konkurrencen Barnet skal lave et kunstværk om foråret i Jystrup og omegn. Det kan fx være en tegning, et maleri, en historie, et digt, en sang eller et relief. Søskende og forældre må gerne hjælpe lidt til.

Tag et billede af kunstværket, når det er færdigt. Send det til: foraarsbrugsen@gmail.com. Skriv navn og alder. Man skal være under 18 år.

Vi lægger billedet ud på Fru Brugsens Facebook-side.

Konkurrencen løber til den 2. maj. Derefter finder vi en vinder. På befrielsesdagen den 4. maj offentliggøres vinderen. Præmien er et gavekort til Brugsen på 500 kr., som uddeler Anita Dyva overrækker.

5) Når vi må mødes igen, udstiller vi alle kunstværkerne i Mejeriet. Gem derfor værkerne godt. Dagli’Brugsen i Jystrup har skudt en stor forårskonkurrence for spirende kunstneriske sjæle i gang, hvor naturen er det naturlige omdrejningspunkt. - Det sociale liv er meget indskrænket nu. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi interagerer i noget sammen som fx konkurrencen her, skriver én af initiativtagerne, Kathrine Lundsgaard, på facebooksiderne for Jystrup og den lokale supermarkedsmaskot Fru Brugsen.

Det sansende børneliv Med deadline 2. maj inviteres alle børn og unge under 18 år til at deltage i konkurrencen, der tager udgangspunkt i foråret i Jystrup og omegn, som ønskes skildret kunstnerisk. Det være sig alt lige fra tegning over en novelle til en sang – alle forårsfortolkninger er velkomne, lyder det - Det er en sansende og kreativ proces at gå ud i sin have eller i skoven med en opgave i tankerne og være udforskende og undersøgende og så komme hjem med sin oplevelse i fund eller ideer og sætte det ind i et værk, skriver juryen. Udover Kathrine Lundsgaard består den af Margarida Monterio og Helga Thomas. Alle tre bor i Jystrup og har tidligere arbejdet med kunst på forskellig vis.

De mener, at det er vigtigt at prioritere det håndholdte børneliv i disse digitale dage – og så er det jo bare en gulerod for resten af familien, at vinderen af konkurrencen til slut får tildelt et gavekort på 500 kroner til Dagli’Brugsen i Jystrup. - Vi ønsker at sætte fokus på det skabende og det sansende i børnelivet, lyder det om konkurrence, der som først skrevet er i fuld gang, og som gerne skulle ende med en udstilling i maj måned på landsbyens sociale samlingssted Mejeriet. - Jeg glæder mig til at følge kunstkonkurrencen og ikke mindst åbne udstillingen, når det engang kan ske, lyder det således fra borgmester Henrik Hvidesten (V) på facebooksiden. - Jeg synes, det er en rigtig god idé, for jeg har selv to børn, og jeg ved, hvor meget, de savner deres venner for tiden. Derfor er det godt, at man kan samles om noget andet, som for eksempel en kunstkonkurrence.