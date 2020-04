Ulykken, der kostede en 16-årig pige livet, skete ved et højresving i en rundkørsel ved Haslevvej, Østre Ringvej og Bragesvej. Presse-foto.dk

Lastbilschauffør overså 16-årig cyklist i dødsulykke

Ringsted - 23. april 2020 kl. 05:45 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er umiddelbart intet, der tyder på fejl ved hverken vej eller lastbil i forbindelse med den tragiske trafikulykke, der tirsdag eftermiddag kostede en 16-årig pige fra Ringsted livet.

Ulykken skete ved rundkørslen ved Haslevvej, Østre Ringvej og Bragesvej. Det var en såkaldt højresvingsulykke, hvor chaufføren overså en cyklist.

Lastbilen ramte den cyklende pige, som endte inde under lastbilen.

- Lastbilchaufføren har oplyst, at trafikken gik langsomt, og at han holdt stille i rundkørslen. Han accelererer derefter meget langsomt frem, holder stille og orienterer sig, men desværre uden at opdage pigen, som bliver ramt og trukket et stykke under lastbilen, efter hvad vidner fortæller. - Chaufføren havde ikke selv opdaget, at det var en cyklist, han havde ramt, siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Charlotte Tornquist.

Ingen tekniske fejl Ifølge politiets optegnelser var der heller ikke umiddelbart fejl ved vej eller cykelstien, som pigen kørte på, lige som der heller ikke var særlig tæt trafik på stedet.

Der er heller ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der var noget teknisk galt med lastbilen, lige som der ikke er mistanke om, at chaufføren var påvirket under kørslen. Der udtages i dog følge Charlotte Tornquist altid rutinemæssigt blodprøver på de implicerede parter.

Chaufføren var en 45-årig mand fra Holbæk.

- Lastbilens chauffør var dybt berørt. Det er jo enhver lastbilchaufførs store skræk, siger Charlotte Tornquist.

Lastbilen skal nærmere undersøges, lige som man afventer en bilinspektørs undersøgelse og rapport fra ulykkesstedet.

Højresvingsulykker dræber Højresvingsulykker har i en årrække haft myndighedernes og flere organisationers fokus. Men trods mange forsøg på at skabe løsninger, der for alvor kan eliminere ulykkerne sker der stadig hvert år flere højresvingsulykker, hvor cyklister bliver dræbet eller kommer alvorligt til skade. Der dræbes der ifølge en rapport fra Vejdirektoratet om forebyggelse af højresvingsulykker fra 2018 stadig mellem fem og syv cyklister om året i højresvingsulykker. De fleste højresvingsulykker sker i byerne.

Indsatsen går især på at vejlede både lastbilschauffører og cyklister i forbindelse med kryds.

Gode råd til bilister og chauffører:

Indstil spejle korrekt og lære at bruge dem rigtigt.

Sørg for frit udsyn gennem ruder.

Hav fuld opmærksomhed på manøvren.

Brug tid på orientering ved ethvert højresving.

Kilde: Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark, Vejdirektoratet 2018

Gode råd til cyklister:

Cyklister skal holde afstand til lastbilens forhjul.

Vent med at køre frem til lastbilen har drejet.

Få øjenkontakt med chaufføren.

Vær særlig opmærksom, når der ikke er andre cyklister omkring dig.

Kør først frem, når du har sikret dig, at lastbilen holder stille.

Kilde: Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark, Vejdirektoratet 2018