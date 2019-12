Se billedserie Feline, Andrea og Simon går alle på enten HHX eller HTX på Zealand Business College i Ringsted. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Lasagne med larver? Vi skal alle lære at sige »lækkert« fremfor »ad«

Gymnasieeleverne på ZBC har i denne uge insekter på skemaet, når både HHX og HTX forsøger at finde svaret på morgendagens klimavenlige madretter.

Ringsted - 18. december 2019

Der er en stille summen på ZBCs HHX og HTX-linjer i de her dage.

Men bare rolig: Selvom der er insekter på skemaet i de her dage, kommer det dog ikke fra frit flyvende kryb, men fra gymnasieeleverne, der i grupper arbejder på morgendagens madløsninger.

For imens verdensbefolkningen vokser, kan klimaet ikke længere klare, at alle 7,6 milliarder mennesker spiser kød fra de firbenede drøvtyggere, der igennem tiderne ellers har forsynet os med mørbradbøffer, minutsteaks og oksemedaljoner.

- Vi laver en række klimauger, hvor mad er på tavlen i denne uge. Eleverne laver en videnskabelig artikel og en præsentation, der meget gerne skal give dem øget bevidsthed mod klima, og her er mad et af de emner, hvor hele 72 procent af danskerne mener, man kan gøre en forskel, siger Karsten Kærgaard, underviser og adjunkt ved ZBC, om den tværfaglige temauge, hvor spiselige insekter udgør omdrejningspunktet for gymnasieelevernes henholdsvis videnskabelige og salgsmæssige tilgange.

- Det var helt oplagt at tage fat, om hvordan vi kan minimere klimaaftrykket igennem, det vi putter i munden, hvilket ikke er lidt, skulle jeg hilse og sige fra forskerne, siger underviseren.

Insekter eller grønt? I gennemsnit udgør mad en fjerdedel af danskernes klimabelastning, og den nyeste forskning fra forskningscenteret Science Direct og Schweitz, Holland og Norge peger på, at drøvtyggere som køer og lam sætter et langt dybere klimaaftryk end svinekød og kylling.

Ifølge samme forskning er der dog ingen tvivl, om at vegetarisk kost er vejen frem, når man som privatforbruger leder efter klimavenlige alternativer til kød. Men hvad gør man, hvis man hverken vil være vegetar eller køre surt i vindtørre kyllingebryster?

Det svar arbejder Feline Hove-Frerst, Andrea Krøger-Mønsted og Simon Christian Bjørn Bundgaard fra HHX og HTX ved Zealand Business College på at finde. Gymnasieeleverne har netop lavet en ny madplan til kantinen for at minimere klimabelastningen under indeværende temaugen.

- Lige nu udleder kantinen rigtigt meget i CO2, fordi der er så meget kød på menuen, men insekter er ikke bare godt for klimaet, men også mennesket. De har en masse vitaminer og mineraler i sig, og vi har fået fortalt, at det er ligesom at spise fisk, rugbrød og kød på samme tid, siger 17-årige Andrea, der sammen med sine gruppekammerater har sænket kantinens CO2-udledning fra 72 kilo til 37,5 kilo CO2 per person om året med madplanens insekter, som indeholder gode fedtsyrer som omega-3, men også mindre fedt og fibre.

- Vi har erstattet kødretter med retter lavet på den særlige mannalarvemel tre gange om ugen. Det er nok lidt ambitiøst, men de kunne jo starte med en gang om ugen og så se, om de kan komme op på tre hen ad vejen, siger 17-årige Feline, der personligt gerne ville gå over til insekter i stedet for kød.

Søsteren er vegetar, så familien har i forvejen vænnet sig til, at der ikke er kød på tallerkenen, lyder det fra hende. Men Feline Hove-Frerst tror også, at det ville bide på flere, hvis de ellers havde muligheden.

- Lige nu kan man ikke få det i supermarkederne i Ringsted, men hvis det var, skulle der nok også lidt til, før jeg ville være overbevist om at tage en bar med insekter, indrømmer hun og skæver ned til de madbarer med insekter, gymnasieleverne har fået udleveret af Wholi - et madinsektforetagende tidligere kendt under navnet Dare To Eat fra iværksætterprogrammet »Løvens hule«.

- De smager vildt godt, men jeg ville aldrig købe den, havde jeg ikke vidst, at den er sund, siger Andrea, inden tredjemakkeren byder ind.

- Konsekvenserne ved at spise sundere er jo, at det ikke smager som det plejer, men jeg tror faktisk ikke, det er smagen, men mentaliteten omkring insekter, folk skal vænne sig til, siger Simon Christian Bjørn Bundgaard på 19 år.

Kræver tilvænning Alle tre mener, at mentaliteten omkring insekter som skadedyr udmærket kan ændres.

Mere viden om insekternes sundhedsmæssige kvaliteter, men også forarbejdning, som man ser den i tilfældet med Wholis madbar, kan være med til at vende det dårlige indtryk af insekter, mener gymnasieeleverne.

- Det kan godt være skræmmende at spise en hel fårekylling, men hvis den er kværnet til mel, ryger den måske lettere ned, siger Andrea, inden Feline supplerer:

- Det samme gør sig gældende for kød. Hvor de fleste nok ville afstå for at slagte dyret, spiser de fleste det jo, siger hun.

Under alle omstændigheder handler det mindre om dig selv, end om den verden, der også om hundrede år skulle eksistere. Og i det spørgsmål er der ingen vej tilbage.

- Vi bliver flere og flere og pladsen mindre, så om man vil det eller, skal vi nok vænne os til, at der ikke kan være bøffer på tallerkenen hver dag, hvis overhovedet, slutter Andrea.