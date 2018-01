Lars Løkke: Vi skal omfavne digitaliseringen

- Forandringer er ikke en ny ting, men vi skal huske på, at verden grundlæggende er bedre i dag end den var i går. For at undgå at tabe arbejdspladser i fremtiden bør vi derfor favne digitaliseringen og løbende gribe de muligheder den fører med sig. Det gælder især de svageste, der skal have mulighed for at lære gennem hele livet, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under debatten.