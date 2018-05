Lange straffe for besiddelse af tre våben og ammunition

23-årige Jones El-Beik og 36-årige Mikkel Frost er blevet idømt lange fængselsstraffe af et nævningeting ved Retten i Roskilde. Her var de tiltalt for ved særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en maskinpistol og en pistol med tilhørende ammunition samt en jagtriffel. De var endvidere tiltalt for forsøg på besiddelse af de nævnte våben.