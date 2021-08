Flemming Aahøj (th.) mangler cykler til sin butik Aahøjs Cykler. Foto: Anders Ole Olsen

Lange leveringstider bekymrer cykelhandler

Ringsted - 09. august 2021 kl. 14:17 Af Alexandra Pedersen Kontakt redaktionen

Det har den lokale cykelhandler, Aahøj Cykler mærket godt af:

- Sidste år var det bedste år nogensinde for os. Folk købte flere cykler end vi har oplevet før, både racere og mountainbikes.

Men lange udsigter til leveringer stikker en kæp i hjulet på glæden for Flemming Aahøj, som ejer butikken.

- Vi har ikke noget at sælge nu, hvilket betyder at vi ikke har noget at lave og ultimativt betyder det, at vi kommer til at miste indtægt. Det kan betyde, at det store overskud vi havde sidste år, kan ende med at blive udlignet, fortæller han.

Kan ikke følge med Den store efterspørgsel og den globale nedlukning sidste år, gør at problemet opstår helt nede i systemet, hvor underleverandørerne til fabrikkerne ikke har kunne følge med.

Flemming Aahøj fortæller, at de allerede begyndte at kunne mærke det i oktober sidste år, hvor beskederne ved bestilling på cykler og reservedele begyndte at melde om op til 59 ugers leveringstid.

- Normalt, når vi bestiller reservedele til en reparation, modtager vi den dagen efter. Nu har vi cykler, der skal repareres stående helt op til 8 uger. Nogle cykelbutikker har prøvet at komme problemet i forkøbet ved at opkøbe ekstra reservedele, men man skulle jo have set problemet komme allerede i 2019, hvis man skulle have nået at være med der, siger Flemming.

Cykelhandler i 20 år Flemming Aahøj er uddannet cykelmekaniker som voksenlærling hos butikkens tidligere ejer Ole Persson (billedet t.v.). Flemming har har arbejdet med cyler i lige knap 20 år, og cykler selv i sin fritid. Da butikkens tidligere ejer, Ole, gik på pension i 2014 overtog han butikken, som tidligere hed »Ole's cykler«.

Udover den lange ventetid på reservedele kan der være helt op til halvandet års ventetid på cykler, hvis de ikke allerede er at finde i butikken.

Flemming Aahøj fortæller, at flere af de cykler han bestilte sidste år, venter han stadig på:

- Sådan var det ikke før Corona. Det er noget rigtig skidt, slutter han.