Landsdækkende forening sadler om efter indfriet klimaprojekt

- Det er et positivt udtryk for, at vi mener, at de her regnvandsprojekter er så godt kørende, at vi ikke mener, vi kan hjælpe kommunerne mere på netop det område, siger Pelle Bournonville, projektchef i Realdania og initiativtageren bag udgivelsen Klima100, der i 2018 pegede på en række klimatilpasningsprojekter, herunder Benløse Bypark, hvor regnvandssikring som følge af klimaforandringernes tiltagende skybrudshændelser var et gennemgående element.