Det kræver blandt andet 30 underskrifter for at få sin bid af bredbåndspuljen, som vil sikre fibernet til egnen. Indtil videre har 10 husstande skrevet under. Foto: Energistyrelsen

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyer samler underskrifter til fibernet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Landsbyer samler underskrifter til fibernet

Ringsted - 02. juli 2021 kl. 15:53 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

På nuværende tidspunkt er man oppe på små 10 underskrifter. Men der skal 30 til, hvis de to landsbyer vest for Ringsted, Ørslevvester og Bringstrup, skal have hjælp til at få fibernet til egnen.

- Energistyrelsen har en bredbåndspulje, som er på 77 millioner i år, som går til bredbånd til tyndtbefolkede områder. Et af kravene til os, som godt vil have det, er blandt andet, at vi skal lave en gruppe med underskrifter eller fuldmagter, om man vil, fortæller Max Bauer fra Ørslevvester, der sammen med sin nabo har taget initiativ til projektet.

Det er andet år i træk, at man søger om tilskud til fibernet.

- Vi var der næsten sidste år med 24 underskirfter. Jeg tror dog på det i år, hvor vi har startet underskriftindsamlingerne tidligt og spammet Facebook, lyder det fra Max Bauer.

Streaming og arbejde

Ifølge Max Bauer kan de nuværende internetløsninger ikke hamle op med tidens krav og betingelser.

- Lige nu slås vi med noget mobilt bredbånd. Det er ikke nemt, når man streamer fjernsyn og computerspil til børnene. Så fibernettet ville give det et boost, også når vi snakker om hjemmearbejdspladser og så videre, lyder det fra Max Bauer, der melder om positive tilkendegivelser fra sine naboer:

- Mange af dem er meget positive omkring det her, men de kan være lidt svære at trække op. Nu håber jeg på, at Facebook kan være med til at give det et boost.

Bor man i egnen og vil støtte op om tiltaget om fibernet, så kan man finde og underskrive en fuldmagt under Max Bauers facebookopslag i gruppen »Ringsted« og sende den til ham via mail max-b@jubii.dk.

Underskriftindsamlingerne skal være i hus den 9. august, og Max Bauer oplyser desuden, at hvis man når i mål, så vil der efter al sandsynlighed komme fibernet til egnen allerede til næste år.