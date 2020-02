Landsbyer foreslår, at man laver mere permanente biblioteksløsninger for Ringsted Kommunes landområder. Foto: Thomas Olsen

Landsbyer melder klart biblioteksbehov

Jystrup, Vigersted, Høm og Kværkeby har positive oplevelser af bogbussen, men mener også, at der er behov for en mere permanent biblioteksløsning såsom Mobibben eller et udvidet skolebibliotek.

Ringsted - 14. februar 2020

Der er et klart behov for biblioteksservice i de landsbyer, bibliotekets flytbare bogcontainer Mobibben ikke kom forbi sidste år, lyder det fra landsbyforeningerne i Vigersted, Høm og Jystrup.

Men om det er en flytbar container, biblioteksbus eller en udvidelse af allerede eksisterende skolebiblioteker er sådan set ligegyldigt.

- Om det er en biblioteksbus eller bogcontainer, vil vi meget nødigt undvære biblioteksservice, siger Peter Hansen fra Vigersted Lokalråd og tilføjer:

- I øjeblikket har vi en bogbus, og det er en stor succes, men det har også noget at gøre med, at det er et godt mødested for lokalsamfundet, siger han.

Peter Hansen nævner, at man har drøftet muligheden for at udvide skolebiblioteket på Vigersted Skole.

- Vi vil gerne have en mere permanent biblioteksløsning, og det kan enten være i form af en mobib eller et udvidet skolebibliotek. Grundlæggende betyder et bibliotek rigtigt meget for vores lokalsamfund, siger han.

Ikke plads til container Samme tanker har man i Jystrup, hvor Torben Justesen, formand i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn, mener, at et udvidet skolebibliotek ville være ideelt.

- Der er helt klart behov for et bibliotek i Jystrup, fordi vi ligger så forholdsvist langt fra Ringsted, siger foreningsformanden og tilføjer:

- Ideen er sådan set god nok med et containerbibliotek, men problemet er bare, at der ikke er så mange oplagte steder, det kunne stå i Jystrup.

Han vil nedsætte en arbejdsgruppe, der vil diskutere mulighederne for den ene eller anden løsning igennem. For én ting er sikkert:

- Bogbussen kommer kun en gang om ugen og har ikke kapacitet nok til at følge med landsbyens biblioteksbehov.

Intet skolebibliotek Også i Fjellebro-Kværkeby og Høm mener man, at behovet for et nærværende bibliotek er til stede.

Her har man dog ikke et skolebibliotek til rådighed, som man kan udvide, så Mobibben ville være den eneste mulighed for et mere tilstedeværende bibliotek.

- Mobibben er en rigtig god idé, og når bogbussen er ved at være udtjent, hepper vi på, at den bliver udskiftet med en mere fast løsning som Mobibben, siger Finn Andersen (krist.dem), formand i Fjellebro-Kværkeby Borgerforening, og tilføjer:

- Derfor håber jeg også, at man vælger at købe en ekstra bogcontainer, som med fordel ville kunne blive placeret på friskolen i Kværkeby.

Poul Otto Hansen, fhv. formand i Vetterslev-Høm Borgerforening, sagde i går til DAGBLADET, at der også er behov for et permanent bibliotekstilbud i Høm, som »kunne stå ved Dagli'Brugsen« på Næstvedvej.

Finn Andersen slutter af med en opfordring til Kultur- og Fritidsudvalget, der skal behandle bogcontainerens skæbne mandag:

- Èn bogcontainer giver i hvert fald ikke mening til ti lokalområder.