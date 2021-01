Se billedserie Kenneth Lind (t.v.), Finn Andersen, Jesper Skov og Klaus Bodholdt har indsamlet underskrifter fra lokale borgere, der ønsker bedre trafikale forhold og fartbegrænsning i Kværkeby. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyborgere er vrede over fortsat grønt lys til lastbiler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyborgere er vrede over fortsat grønt lys til lastbiler

Ringsted - 31. januar 2021 kl. 10:38 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Selv om der kører omtrent 40-60 lastbiler om dagen igennem landsbyen Kværkeby ved Ringsted, ser det ikke ud til, at antallet falder lige foreløbig.

Efter Klima- og Miljøudvalget i sidste uge nedstemte et forbud mod gennemkørende lastbiler på Kværkebyvej og Værkevadsvej, er områdets borgere ikke bare forundrede.

De er også vrede over beslutningen, der fortsat lader lastbilerne bruge vejene som smutvej mellem Køgevej og Roskildevej til stor gene for hverdagsliv og vejnet.

- Det er ærgerligt, at det blev stemt ned, men det afspejler udvalgets manglende indsigt i, hvad der foregår udenfor byskiltet og i landzonerne, siger Klaus Bodholdt.

Han står sammen med de to andre borgere Kenneth Lind og Jesper Skov samt byrådsmedlem for Kristendemokraterne Finn Andersen i spidsen for en underskriftsindsamling for et forbud mod gennemkørende tung trafik på de to landsbyveje.

Smadrer veje og skaberfrygt Indtil videre har borgergruppen indsamlet omkring 121 underskrifter fra beboere i området.

Her er hovedargumentet at nedlægge forbud, fordi vejrabatten bliver kørt op og smadret af lastbilerne, når de skal bevæge sig udenom modkørende biler.

Men som Finn Andersen siger, påvirker gennemfarten også andre ting.

- Lastbilerne ødelægger ikke kun vejnettet, men spreder også frygt blandt beboerne, der ikke tør at lade deres børn færdes alene på vejene, siger byrådsmedlemmet fra Klima- og Miljøudvalget, hvor forslaget blev stemt ned på seneste udvalgsmøde.

Ifølge direktionens indstilling fremgik det, at mere skiltning og eventuelt vejændring til 1-2-vej ville reducere antallet af lastbiler.

Mens skiltning ikke ville kræve andet end politiets tilladelse, ville en vejændring kræve ekstra midler udover budgettets ramme.

Kun en bakkede op Selv om udvalgsmedlem Per Nørhave (DF) fulgte trop og stemte for et forbud mod gennemkørende tung trafik, var to mod fem stemmer ikke nok.

Efter nedstemningen har Finn Andersen begæret forslaget genbehandlet i byrådet.

- Jeg undrer mig over, at mine udvalgskolleger ikke kan se det fornuftige i et forbud. Det er jo ikke sådan, at man må vende om, hvis man har ærinder, men de her store, gennemkørende lastbiltog, vil vi gerne undgå, siger Finn Andersen, inden Klaus Bodholdt slutter:

- Udover at den tunge trafik selvfølgelig smadrer vores veje, er det da ikke sjovt, når man går frem og tilbage med barnevognen. Selv om lastbilerne generelt er flinke til at holde ind til siden, er der masser af bakker og sving, hvor det hurtigt kan gå galt.