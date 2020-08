Fra venstre ses Finn Andersen, Jan og Bente Hansen, Tom Starun, Ingeborg Rager, Peter Stegmann og Poul Erik Jensen. Foto: Jakob Fønss

Landsbyborgere er klar til kamp: Forslag vil splitte vores by i to

Ringsted - 16. august 2020 kl. 14:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Ringsted Kommune og Banedanmark torsdag bød velkommen til borgermøde var flere borgere fra Kværkeby-egnen tilstede i Ringsted Kongrescenter. De sad klar til kamp for at undgå, at Banedanmarks ønskede sporudfletning ved Ringsted kommer til at påvirke og ødelægge deres landsby.

- Et af Banedanmarks nye forslag om en omfartsbane vil pløje lige gennem vores dejlige landsby og dele den i to, lyder det fra de utilfredse og bekymrede Kværkeby-borgere.

Et høringssvar er snart klar og vil blive sendt af sted inden fristen udløber af formand for Kværkeby-Fjellebroegnens Borgerforening Finn Andersen.

- Vi mener, at en østlig udfletning i niveau med den nuværende jernbane er den mindst dårlige løsning. Allerhelst så vi, at en stor del af godstrafikken kørte uden om Ringsted og i stedet benyttede forbindelsen via Næstved og Haslev, påpeger landsbyforeningens formand.

Bente og Jan Hansen har allerede en gang oplevet, at deres daværende hus i Bedsted skulle jævnes med jorden for at få plads til den nye bane mellem Ringsted og Køge Nord.

- Vi fik en ok behandling af Banedanmark dengang, men vi har svært ved at overskue, hvis vi skal igennem den samme proces en gang mere, fortæller ægteparret, der nu bor på den strækning i Kværkeby, som kan komme i spil til en omfartsbane uden om Ringsted Station.

Peter Stegmann mener, at den bedste løsning vil være at bygge udfletningen oven på Vestmotorvejen.

- Det har jeg set flere steder i udlandet, og det ses også på motorvejsstrækningen mellem Vallensbæk og Tåstrup, hvor den nye Ringstedbane kører på en bro over motorvejen, påpeger han.

Han tilføjer, at høringsmaterialet lugter af, at Banedanmark ønsker at finde en løsning, hvor færre tog skal stoppe i Ringsted.

- Der er alt for stort fokus på at spare et par minutter på rejser mellem de store danske byer i stedet for at tænke på, at togene skal komme flest muligt passagerer til gode, mener Peter Stegmann.

Høringen om kapacitetsudvidelsen ved Ringsted slutter 23. august. Materialet kan hentes på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk/kapacitetringsted.

