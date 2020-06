Se billedserie Den nye hundelufterområdet har mærkbart reduceret antallet af hundes efterladenskaberpå Ringsted Oplevelsessti. Foto: Jens Wollesen

Landsby solgte aktier og fik hundeskov

Ringsted - 07. juni 2020 kl. 16:08 Af Ulla Jensen

I landsbyen Vigersted uden for Ringsted går borgerne gerne kreativt og aktivt til værks, når der skal skaffes nyt til byen.

Da der opstod et behov for en såkaldt hundeskov - et índhegnet område, hvor hundeejere kunne lufte deres hunde, blev der arbejdet på flere fronter.

For at skaffe penge til projektet besluttede Vigersted Lokalråd at sælge aktier til en fremtidig hundeskov.

- Vi lavede nogle aktiebeviser på 100 eller 500 kroner til en hundeskov. Man kunne så sætte hundens navn på aktien. Vi har tjent 10.000 kroner på det. Jeg har nok solgt over 80 aktier, og jeg sælger dem stadig. Så, møder jeg nogle, der er ude at lufte hunden, siger jeg: »Ved I, at I kan...?«, fortæller medlem af lokalrådet Berit Galberg, som også har brugt Facebook til at skabe opmærksomhed omkring projektet.

Lokalrådet gik også på jagt efter et stykke jord, som kunne indfri behovet. Det lykkedes at finde et kommunalt ejet jordstykke, som byens borgere fik lov at benytte som hundelufter-sted, såfremt de selv ville sørge for at indhegne det.

Som sagt så gjort. I dag findes der 300-400 meter fra byens midte et tilpas stort indhegnet areal, som de firbenede kan boltre sig i. Der er også en bænk, som de tobenede kan hvile sig på, hvis deres logrende venner skal drøne lidt omkring og hilse på ligesindede.

Der er også kommet et borde-/bænkesæt op - dog uden for indhegningen.

Det er planen, at området skal beplantes med buske i en til halvanden meters højde for at skabe noget variation. På samme måde overvejes det at etablere en blomstereng på en del af arealet for at øge biodiversiteten.

Altsammen tiltag, der er med til at gøre landsbyen mere attraktiv for byens beboere såvel som kommende tilflyttere. Og det er en af målsætningerne med lokalrådets arbejde.

De nye område benyttes allerede flittigt. Nu skal der bare findes et par hundeejere, der vil stå for retningslinier og tilsyn af arealet.

- Det har været et rigtigt spændende projekt, siger Berit Galberg. Hun agiterer fortsat for stedet og har bemærket, at også borgere i nabolandsbyerne har vist interesse.

Vigersted Lokalråd har også fået støtte fra Ringsted Kommunes helhedsplanpulje til projektet.