Landsby fortæller sine historier via QR-koder

Ringsted - 23. juni 2020 kl. 19:35 Af Ulla Jensen

En gruppe af historieinteresserede borgere har fundet på en helt ny oplevelses-portefølje i landsbyen Vigersted, nord for Ringsted: Nemlig historier om byen fortalt med QR-koder.

Historieinteresserede lokale borgere i byen har i flere år indsamlet fortællinger og fakta, der knytter sig til mange af byens ældre bygninger og steder. Siden er det hele blevet skrevet ned og lagt op på en hjemmeside. Men nu har Vigersteds Historegruppen sat 21 træpæle med QR-koder op rundt om i byen. Ved at scanne dem med telefonen, kan nysgerrige borgere få værdifulde oplysninger om et enkelt hus eller et bestemt sted på egnen.

- Vi håber både børn og voksne vil tage godt imod projektet og få glæde af at gå rundt til QR-koderne med oplysninger og historier om livet i Vigersted fra en svunden tid, lyder en opfordring fra et af Historiegruppens medlemmer Berit Galberg, som også er medlem af Vigersted Lokalråd.

Et andet medlem er Torben Jensen, der er tidligere historielærer på Vigersted Skole. Han har i forvejen en hjemmeside med masser af historier og gendigtede fortællinger fra Vigersted og omegn. Det er hans hjemmeside, www.torbendan.dk, der huser det nye historiske materiale.

Fortælleaftener Torben Jensen glæder sig over, at det hele endelig er lykkedes:

- Det er vi meget stolte over. Historiegruppen har arbejdet på det i et stykke tid, efter vi for et par år siden havde nogle fortælleaftener. Her blev der arrangeret rundture, hvor der blev fortalt om, hvad man kom forbi.

- Vi har fået historierne fra folk, eller de giver sig selv, som for eksempel historien om kirken, tilføjer han.

- Formålet er, at folk, der bor i Vigersted, har noget at hygge sig med, når de går rundt. Og så er det et håb, at skolen også vil bruge det.

Noget tyder på, at indbyggerne allerede har taget godt imod QR-projektet, for i projektets første weekend var der ifølge Torben Jensen hele 223 besøg ved forskellige QR-koder.

Dilettant og tørvegrav Det er især de mange velbevarede bygninger i Vigersted bymidte, man kan læse om. Men også om steder som Tørvegravene.

I byen finder man for eksempel bygninger som Vigersted Kirke og Vigersted Forsamlingshus. Allerede i 1920 dannede forsamlingshuset rammerne omkring dilettant. Der er også historier om Tiendeladen, Den Gamle Skole, Den Gule Skole og Købmanden.

Både for gamle Vigersted-borgere, tilflyttere og besøgende udefra gemmer sig med andre ord en helt historisk skat, hvis man går en runde i byen.

Det er måske ikke så tosset, for folk vil generelt gerne kende fortiden for det område, de bor i, vurderer Torben Jensen, der til sin glæde har bemærket noget: »Historie hitter for tiden.«

Historiegruppen har fået bevilliget et beløb til projektet fra Ringsted Kommunens TEMA- udviklingsmidler.

Læs mere Hvis du går ind på www.torbendan.dk, kan man læse flere lokale historier fra en fjern og nær fortid.

Historiegruppen tager gerne imod oplysninger, der kan udvide fortællingerne, lige som dens medlemmer gerne vil vide det, hvis noget af det beskrevne skulle være forkert.

Oplysningerne kan sendes til mot.jensen@gmail.com, eller man kan ringe tlf. 22 44 85 74.

Medlemmer af historiegruppen er på nuværende tidspunkt: Uffe Larsen, Berit Galberg, Michael Kalmberg og Torben Dan Jensen.