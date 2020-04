Se billedserie Boligområdet kommer til at ligge på Vårmarken imellem Egemosevej og Slettebjergvej og tæller alt i alt 180 boliger fra 20-120 kvadratmeter. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Landsby føler sig overhørt efter grønt lys til boligprojekt

14. april gav byrådet grønt lys til det store boligprojekt Vårmarken i Jystrup, men der blev aldrig afholdt borgermøde. En fejl, mener landsbyforeningen.

Selvom byskiltet på Egemosevej markerer begyndelsen og slutningen på Jystrup, ser det ud til at blive rykket længere ned ad landevejen i fremtiden. 14. april besluttede Byrådet nemlig at vende tomlen op til den lokalplan, der lægger grund til det store boligprojekt på Vårmarken, som med 180 boliger af varierende størrelse (20-120 kvadratmeter) kan føje 300 til landsbyens nuværende 750 indbyggere.

- Vi er helt klart for boligprojektet, det skal der ikke herske tvivl om. Vi mangler bare nogle embedsfolk og politikere til at forklare os, hvad de har tænkt sig, når byen udvider sig så meget, siger Lars Rasmussen, der er formand i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn om det vægtige boligprojekt, der kan have afgørende betydning for Jystrups fremtid.

Borgermøde aldrig afholdt Der skulle have været afholdt borgermøde omkring det store boligprojekt i begyndelsen af marts. Men selvom det blev aflyst sammen med alt andet på grund af coronakrisen, står borgermødet stadig angivet som et grundlag for beslutningen i byrådet den 14. april sammen med de 14 høringssvar, der blev indsendt. - Det er en fejl, at de refererer til mødet, når det aldrig er afholdt. Vi vil opfordre til, at der bliver afholdt et andet borgermøde på et senere tidspunkt, så vi får mulighed for at spørge yderligere ind til projektet, siger Lars Rasmussen.

Det ønske kan Per Flor (S), der er formand for Plan- og Boligudvalget, kun bakke op om. - Det ærgrer også mig, at vi ikke fik afholdt borgermødet, så jeg er sådan set enig i, at processen ikke har været, som den burde have været omkring det her projekt, siger Per Flor, der i sin tid tog initiativ til borgermødet om Vårmarken, fordi boligprojektet kommer til at betyde så meget for byens størrelse. - Der er ikke et krav om afholdelse af borgermøde, men det er et stærkt ønske, vi har haft fra politisk hold, fordi Vårmarken er en væsentlig udvidelse af landsbyen, siger udvalgsformanden og tilføjer: - Vi er meget bevidste om, at det får nogle konsekvenser for Jystrup, men de er overvejende positive, som jeg ser det, siger han.

Mange bekymringer Selvom Landsbyforeningen også ser frem til boligprojektet, og den vækst det kan give landsbyen og området, stiller de sig tvivlende overfor, om kommune og byråd har tænkt hele vejen rundt. Generelt går bekymringen på, om byens trafikale forhold, daginstitution og skole kan bære en udvidelse. - Et er, hvad vi har skrevet af høringssvar, men vi har også andre bekymringer, som fint kunne være blevet besvaret på et borgermøde, siger Lars Rasmussen og uddyber: - Hvis man mener, at byen kan optage flere børn, hvorfor sender man så 28 børn ud af den lige nu til pasning? Og hvad med skolen? Hvis man vælger at lukke børnehuset og sende børnene hen på Søholmskolen, hvor skal børnene så være? Det eneste vi hører, er, hvor man kan spare på vores bygninger, ikke hvorvidt man kan udvide.

Sikre overlevelse Ifølge Per Flor kommer udvidelsen af landsbyen også til at betyde bedre chancer for at få flere økonomiske midler. - En vækst med 180 boliger bør give en bedre økonomi og en god mulighed for brugsens overlevelse. Det samme gør sig gældende for skolen og daginstitutionen. Des flere børnefamilier man har, desto bedre udviklingsmuligheder, siger Per Flor, der er optimistisk. - Man må være kritisk overfor så stort et projekt, og det synes jeg bestemt også vi har været i byrådet, men jeg synes generelt, man skal se det som en god udviklingsmulighed for landsbyen, siger han og slutter: - jeg synes, man som borger skal tænke, at boligprojektet kan sikre, at Jystrup overlever på sigt.

