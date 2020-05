Landsby får tilbudt kommunal ruin for en krone: Det er noget griseri

Bestyrelsesformanden i Vigersted Forsamlingshus mener, at Ringsted Kommune løber fra sit ansvar, når de ikke vil lave taget før salg for en krone. Udvalgsformand mener, at det er et godt tilbud.

Der følger dog et dårligt tag med i købet, som udvalget besluttede ikke skal laves, selvom kommunen igennem årene har stået for al udvendig vedligeholdelse af forsamlingshuset.

Vigersted Forsamlingshus er det sidste forsamlingshus på kommunale hænder, men mandag aften indstillede Plan- og Boligudvalget til byrådet, at det skal sælges til bestyrelsen bag for bare én krone.

