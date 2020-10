Landsby byder coronasmittede velkomne

Ligesom Faxe også hjalp Ringsted Kommune under juli måneds coronaudbrud på Danish Crown, skal det også gå den anden vej.

Mange af bekymringerne bundede i, at kommunen ikke klart havde kommunikeret ud, at alle coronasmittede skulle holde sig inden døre og altså ikke færdes ude i byrummet.

Samme bekymring oplever Lars Kris Rasmussen ikke i dag.

- Det er først her til morgen, at de fleste har set nyheden om, at vi igen skal tage imod coronasmittede, men eftersom det gik godt sidste gang, tror jeg de fleste er rimelig fortrøstningsfulde, siger han.