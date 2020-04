Se billedserie Vigersted Kirke bliver ikke benyttet til gudstjenester under coronakrisen. Foto: Thomas Olsen

Landpræster går i aktion - de laver påske på nettet

Selv biskopperne er uenige i, om kirkerne skal være lukkede eller ej til påske. De tre præster i Søskovlandet har taget sagen i egen hånd - eller telefon rettere sagt.

Ringsted - 06. april 2020

Det er nemmere at smugle en solopgang forbi en dværghane, end det er at få en præst til at holde fri i påsken.

En virus skal heller ikke få lov at ændre på det. Påsken er kirkeårets største højtid. Derfor er præster i hele landet i fuld gang med at finde ud af, hvordan de allerbedst kan gennemføre påskegudstjenester i lukkede folkekirker.

Det gælder også Lars Storm Kristensen, Anne-Marie Nybo Mehlsen og Mette Marbæk Johansen fra henholdsvis Jystrup-Valsølille, Kværkeby-Vigersted og Haraldsted-Allindelille Sogne - eller kort sagt: Landsbyklyngen Søskovlandet.

Påskeugen begyndte i går med Palmesøndag. Den omdøbte de tre præster »plantesøndag« og opfordrede på facebook folk til at plante og sprede noget glæde med blomster ude i naturen.

Andagter på helligdagene De senere dage har de tre præster sammen med fløjtenist og kirkesanger Linea Villén brugt deres telefoner på at lave tre andagter på video til henholdsvis skærtorsdag, langfredag og påskedag.

Andagterne bliver lagt op på de tre sognes facebooksider, en for hver helligdag.

- Vi har lavet det på den måde, at vi er bevidste om, at vi ikke er gode til kameraer og teknik. Hvis man skal videooptage hele gudstjenester, skal det være med afveksling i billedet og en god lyd. Vi har bare sat vores telefoner på et stativ og tændt videokameraet. Det er ikke klippet sammen, men teknik skulle i hvert fald ikke afholde os fra at lave påskekirke, fortæller Lars Storm Kristensen beskedent.

Ord og toner De tre præster og Linea Villén har været på besøg i hinandens kirker for at hjælpes ad med optagelserne.

Det er gået fint. De kender også hinanden godt i forvejen.

- Vi tre præster i Søskovlandet arbejder i forvejen sammen om mange ting, for eksempel kirkehøjskolen. Så det er helt naturligt, at vi er sammen om det her, siger Lars Storm Kristensen.

Hver af de tre påskeandagter rummer en læsning fra påskeevangelierne, en velsignelse, en bøn og en »kommentar«, som pastor Storm Kristensen kalder det.

Det er simpelt hen, fordi andagterne er holdt korte, at det næsten er i overkanten at kalde det prædikener.

- Det er i sig selv en spændende udfordring, når man som præst skal tale så kort, lyder det med mild ironi fra Lars Storm Kristensen.

Kollegaen Anne-Marie Nybo Mehlsen lægger for med andagten til skærtorsdag optaget i Kværkeby Kirke.

Evangeliet til skærtorsdag i år er egentlig den sidste nadver, men hun læser og »kommenterer« i stedet evangeliet, hvor Jesus efter at have hørt på disciplenes skænderier om, hvem han holder mest af, vasker deres fødder.

Lars Storm Kristensen har netandagten langfredag fra Jystrup Kirke. Hans »kommentar« tager udgangspunkt i Jesus, mens han på korset, siger »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig«.

Et spørgsmål, der givetvis bliver spurgt af mange i de her coronatider, men også af mange, hvis liv væltes af andet end virus.

Mette Marbæk og Haraldsted Kirke bærer videoandagten påskedag med temaet »En ny begyndelse.

Ingen har andagterne har en salme med, fordi præsterne ikke kunne få orgellyden til at fungere på telefonerne.

Men musik snydes man ikke for. Linnea Villén spiller fløjte og synger også en svensk sang, fortæller Lars Storm Kristensen.