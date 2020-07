Send til din ven. X Artiklen: Læsetilbud til børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læsetilbud til børn og unge

Ringsted - 08. juli 2020 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For børn og unge i Ringsted venter en helt særlig sommer med hidtil uanede muligheder for sammen med vennerne at fordybe sig i en verden af inspirerende bøger.

Ringsted Bibliotek har åbnet for fri adgang til eReolen Go og inviterer kommunens børn og unge til at bestige et bjerg af bøger. På Ringsted Bibliotek kan børn og unge deltage i sommeraktiviteten »Læs til du segner« fra torsdag den 9. juli.

Det sker som et af de mange tilbud, som Ringsted Kommune har sat i værk med økonomisk hjælp fra de særlige midler til danske børn og unges sommerferieaktiviteter, som Folketinget har bevilget på grund af coronavirus.

Med omdrejningspunkt i udstillingen »Læs til du segner«, der er åben hele sommeren i børnebiblioteket, bliver der lukket op for en verden af gode læseoplevelser. Udstillingen indeholder alt fra hobbyfagbøger og ungdomsbøger over højtlæsning til børnebøger af enhver slags for børn i alderen 6-17 år.

- Vi laver bjerge af spændende og inspirerende nye bøger, som du ikke skal vente på, men med det samme kan tage med hjem og læse alene eller sammen med dine venner og familie, oplyser bibliotekar Morten Halskov Jensen i en pressemeddelelse.

På biblioteket kan du besøge bibliotekets særudstilling, som Du kan i hele den betjente åbningstid få hjælp fra personale til at kaste dig ud i sommerlæsningen - lige til du segner.

Er man mere til at læse digitale bøger, åbner biblioteket for fri adgang til eReolen Go hele sommeren. Med sit unilogin kan børn og unge koble sig på eReolen Go og læse løs på sin mobiltelefon eller tablet uden at skulle tænke på, at der er grænser for, hvor mange bøger man kan hente.

Hvis man mangler gode tips, råd eller inspiration til sin sommerlæsning, kan man hele sommeren hos bibliotekaren få en helt særlig skræddersyet vejledning i, hvad man skal læse.