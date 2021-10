Propas møde holdes på Knud Lavard Centret. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Lær om livet med prostatakræft

Ringsted - 11. oktober 2021 kl. 10:14 Kontakt redaktionen

Ringsted: Hvert år rammes over 4000 mænd af prostatakræft, og der er cirka 40.000 mænd i Danmark med prostatakræft. Det er typisk mænd over 60 år, der får konstateret prostatakræft, men der kommer flere og flere yngre til.

Mange af dem, der får konstateret prostatakræft, mærker ikke noget til kræften og kan leve helt normalt uden andre gener end, at de skal til kontrol en gang imellem for at se, om kræften begynder at udvikle sig.

Der hvor kræften er aggressiv eller har spredt sig, er der brug for behandling. Her er der rigtig mange muligheder i form af operation, stråling, brachoterapi, hormonbehandling og kemoterapi og en lang række andre behandlingsmuligheder.

Prostata er en kræftform, der ikke udvikler sig specielt hurtigt, og derfor er der gode muligheder for et langt liv på trods af kræften. Lægerne får flere og flere muligheder for at forlænge livet og stadig bevare en god livskvalitet.

Prostatkræftforeningen Propa har møde i Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1 i Ringsted, onsdag 13. oktober klokken 19-21. På mødet vil man komme med et kort oplæg om prostatakræft og nogle af de nyeste tiltag i behandlingen. Derefter vil man inddele deltagerne i to grupper. Mændene for sig og de pårørende for sig.

Alle er velkomne. Man bedes dog tilmelde sig til Eva Hvilsted på mail: eva@hvilsted.eu eller på telefon 61 67 00 59.