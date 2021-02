Alle kan komme i gang med at spille brætspil. På lililib.dk vises, hvordan spil, skal spilles. De spil, der vises her, kan lånes på biblioteket. Pr-foto

Lær at spille brætspil i vinterferien

Ud i sneen og hjem og spille brætspil. Det kunne være en god måde for familier at bruge vinterferien på.

Man kan låne mange af de mest populære brætspil på Ringsted Bibliotek, hvor man også kan få hjælp til at lære at spille.

I Spilkarrusellen på lililib.dk har Ringsted Bibliotek lavet en række korte introduktionsfilm, der viser, hvordan man let kan komme i gang med at spille.

Spilkarrusellen på lililib.dk er et brætspilsunivers, som hjælper én i gang med at lære de mest populære brætspil for familien.