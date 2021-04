Charlotte Klein er forkvinde i forældrebestyrelsen i daginstitutionen Åkanden i Ringsted, der med grønt lys til storkøkken får madordning - sandsynligvis på den anden side af sommerferien. Privatfoto

Længe ventet madordning kommer snart til stor kommunal daginstitution

Ringsted - 08. april 2021 kl. 13:57 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er blevet dyrere end forventet, men om ikke så længe kan daginstitutionen Åkanden højst sandsynlig begynde at servere forældrebetalt mad til børnene fra et helt nyt produktionskøkken.

Efter opgaven blev sendt i udbud sidste år, viste det sig umuligt at få et tilbud indenfor rammen på 500.000 kroner, og det blev senere slået fast, at der skulle lægges 140.000 kroner oveni til ombygning såvel som udluftning.

Ekstra penge fundet Nu har Økonomivalget givet grønt lys til de ekstra penge og dermed ombygningen af daginstitutionens nuværende tekøkken, der har stået stille i nogle måneder.

Det glæder Charlotte Klein, forkvinde i daginstitutionens forældrebestyrelse, at man har fundet yderligere midler i driftsbudgettet på 3,2 mio. kroner til ombygningen.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi endelig kan komme i gang med at indhente tilbud og få etableret køkkenet. Vi har dog henstillet til, at det skal gå stærkt, for vi er mange forældre, der har ventet længe, siger Charlotte Klein og tilføjer:

- Vi er lidt forsigtige med at sige for meget, for vi vil ikke skuffe nogen, men vi håber, at vores børn kan få serveret mad på den anden side af sommerferien i år.

Favner alle Bestyrelsen har endnu ikke har lagt en konkret madplan, men kan sige at den omfatter morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og eventuelle mellemmåltider for 711 kroner pr. måned/ barn.

Det er den samme pris som på Bastionen, der også har madordning, og samtidig den pris, forvaltningen har fastsat.

- For mange er det selvfølgelig lidt dyrere end at smøre madpakker, men jeg synes egentlig, det er en okay pris. For det er ikke kun frokost, men fuld forplejning med alle dagsmåltider, børnene får, sagde Charlotte Klein til DAGBLADET i oktober, hvor hun også nævnte, at madordningen er omfattet af fripladsordningen.

- Hvis man har fuld friplads, fordi man har en lav indkomst, får man i virkeligheden ordningen gratis, så jeg synes ikke vi rammer økonomisk skævt.

Glutenallergi, vegetar? Menukortet kommer til at blive sammensat ud fra kommunens principper om sund kost, men på nuværende tidspunkt er Charlotte Klein og resten af forældrebestyrelsen samt institutionens ledelse i gang med at blive enige om særlige hensyn til allergier, spisemønstre og principper.

- Det er i proces lige nu, hvor vi har haft en fagkyndig inde over, som skal klargøre hvor mange hensyn man skal tage, slutter Charlotte Klein.