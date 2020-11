Længe ventet kunstgræsbane udskudt: Bliver dyrere end forventet

Efter anlæggelsen af kunstgræsbanen i Benløse, og efter indledende undersøgelser af den eksisterende kunstgræsbane ved sportscentret, har kommunen konstateret, at det ikke vurderes muligt at udskifte kunstgræsbanerne inden for rådighedsbeløbets størrelse på 4,5 mio. kroner. Foto: Jens Wollesen

