Det er to år siden, at Jystrup sidst holdt byfest - nu sker det endelig. Foto: Bjørn Armbjørn

Længe ventet festival på vej til landsby

Ringsted - 19. august 2021

Der var engang en tid, hvor man markerede fødselsdage, nye bygninger og baner eller betydningsfulde personer med det samme. Med pandemien blev markeringer til tiden dog skrinlagt og udskudt på ubestemt tid, og det mærker de stadig mere fyldte efterårskalendere nu konsekvensen af.

I Jystrup har foreningslivet dog valgt at samle til bunke og placere alle udskudte begivenheder én og samme dag, nemlig til en stor landsbyfestival lørdag den 4. september. Stef Koch Mogensen, landsbyborger i Jystrup, har været med til at tage initiativ og arrangere den kommende heldagsfest, der varer fra kl. 13 og slutter kl. 18.

- Vi kalder det faktisk mere festival end fest. Selv om vi har masser af skæg og ballade på programmet, har vi også en hel del seriøse pointer. I Jystrup har vi et stort socialt liv, når vi ikke har corona, og det er vi mange, der har savnet, siger Stef Koch Mogensen, der ikke bare har valgt at markere åbningen af foreningslivet, men også fejre brugsens 135-års fødselsdag og indvielsen af landsbyens nye padelbane.

- Nu slår vi det hele sammen og forsøger at genstarte landsbyens sociale liv.

Flere markeringer At Jystrup har brug for at blive genstartet, mærker Lars Kris Rasmussen, formanden i landsbyforeningen, tydeligt.

- Vi har gået og været snøret sammen, isoleret og nedlukket. Byens sociale liv skal have et boost, og derfor er er der også lidt for enhver smag med to arrangementer i hver ende af landsbyen, siger Lars Kris Rasmussen og slår fast:

- Med festivalen vil vi gerne vise, at foreningslivet har noget på hjerte, og så er der to markeringer med brugsen, der fylder 135 år, og Superbrugsen Hvalsøs overtagelse i begyndelsen af året, siger Lars Kris Rasmussen.

To festivalpladser Der vil være to festivalpladser med forskellige aktiviteter. Ved Jystrup Præstegård og i Stalden er der musik, telte, ballondyr for børn, mad og drikke og stande, hvor byens foreninger viser, hvad de kan og vil. På idrætspladsen vil der være masser af sjove udfordringer med fysisk aktivitet, inden landsbyens nye padelbane bliver indviet af borgmesteren.

En veteranbus fra Sporvejsmuseet vil køre mellem de to pladser, så det er muligt at opleve det hele.

Ifølge Stef Koch Mogensen kunne festivalen ikke stables på benene uden den lokale brugs eller dens storebror i Hvalsø.

- Brugsen er proud sponsor, som det hedder på nudansk, af grillmad og fornuftige drikkevarer. Vi har mulighed for, at vinsmagning bliver gratis, for Jystrup har også en betydelig vinklub, og Superbrugsen Hvalsø hjælper også til, siger Stef Koch Mogensen, der selv glæder sig til at se sine landsbyfæller i øjnene efter mange skærmmøder i det fraværende foreningsliv.

- Grunden til at man bliver frivillig, er jo ikke for at mødes over en skærm, siger han.

Med henvisning til sluttidspunktet kl. 18 oplyser Lars Kris Rasmussen, at det ikke bliver en aftenforestilling i forhold til landsbyens forårsfester, der »plejer at strække sig over natten«, men som han forsikrer:

- Der kommer til at være gang i den.