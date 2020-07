Lækkerier til kruset, huset og maven

Da Charlotte Maaløe stod i butikken, hørte hun en kunde sige, at det var forfærdeligt, at Lone Jørgensen lukkede sin butik.

Det satte tanker i gang hos Charlotte Maaløe. Hun har før tænkt på at etablere egen forretning, men vidste ikke lige, hvad det skulle være.

Charlotte Maaløe er uddannet i madbranchen og har en bachelor i human ernæring. Hun var meget glad for sit job, og var derfor meget splittet, inden hun traf beslutningen om at blive selvstændig.

Hun har fået god opbakning af sin familie til at gøre butikken klar til åbningen. Hun har også haft en uvurderlig hjælp fra sine veninder.

Blandt specialiteterne er portvin fra nogle helt små destillerier i Portugal. Det er både hvid, rosé og rød portvin, som man ikke lige finder andre steder her omkring. Charlotte Maaløes svigersøn er fra Portugal, og han har etableret eget firma for at svigermor kan få specielle port- og rosévine.