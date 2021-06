Lægevagt og flygtninge var på dagsordenen til længe ventet generalforsamling

Der var et flot fremmøde til generalforsamlingen hos Socialdemokratiets i Ringsted. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Ringsted - 14. juni 2021 kl. 13:32 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

- Når jeg ser et kort over vores region, så bliver jeg rasende over, at der er en bar plet i Ringsted. Alt forsvinder fra Ringsted, og jeg forstår simpelthen ikke hvorfor. Vi er midt i mulighederne, et geografisk knudepunkt.

Sådan sagde John Fobian-Madsen, der er regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Ringsted-Sorø kredsen, på lørdagens generalforsamling i partiets lokalafdeling og ramte samtidig hovedet på sømmet: Ikke bare er den lokale lægevagt blevet nedlagt og erstattet af en central ordning, men sygehusets mammografi-afdeling er også rykket til Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Byrådets Per Flor (S) mente, at Socialdemokratiet i Ringsted skulle være mere synligt. Foto: Thomas Olsen

Mens mammografien ser ud til at være forsvundet for altid fra Ringsted i kølvandet på brystkræftskandalen, hvor hundredevis af kvinder har fået mangelfulde brystundersøgelser, vil John Fobian-Madsen slå et slag for den lokale lægevagt som regionsrådskandidat fra kredsen.

- Der er fem kommuner, heriblandt Ringsted, hvor regionen rigtigt gerne vil nedlægge den. Selvom der er ved at komme en løsning igennem et frivillighedsprincip, hvor lægerne selv kan byde ind, hvor de vil sidde henne hvornår, er vores grundlæggende tanke fortsat, at den ikke skal forsvinde fra Ringsted, sagde John Fobian-Madsen, der også var inde på at styrke infrastrukturen i Ringsted igennem Østbanen og Femern-forbindelsen.

- Vi skal være mere synlige Hvor sundhed og trafik var på regionsrådskandidatens talepapir, snakkede byrådsmedlem Per Flor (S) om bl.a. lokalafdelingens kommunikation og synlighed - eller mangel på samme, som flere fremmødte gjorde opmærksom på.

- Vi arbejder benhårdt på at fremme de ønsker, vi har. Vi har kæmpet i Børne- og Undervisningsudvalget, men også i Plan- og Boligudvalget med bl.a. flytningen af Vestervejens Skole, men vi skal være bedre til at få det ud, sagde Per Flor og slog fast, at byrådsmedlemmerne - inklusiv ham selv - skal blive bedre til at række ud efter lokalpressen.

- Vi er enige om, at synlighed er en mangelvare, som han slog fast.

Et socialdemokratisk år Spørger man Anne Madsen, er synlighed ikke ligefrem nogen mangelvare det sted, hun stiler efter at komme hen på den anden side af et folketingsvalg.

Som folketingskandidat i kredsen var hun i sin beretning inde på, at socialdemokratisk politik er blevet comme il faut under pandemien.

- Det blev et år, hvor hele Danmark dybest set foldede sig ud som socialdemokratisk. Det blev et år, hvor alle dem, der plejer at sige, at der skal være så lidt stat som mulig, lige pludselig sagde, at vi har brug for støtte og gladelig tog imod hjælpepakkerne, sagde Anne Madsen og slog fast:

- Mange måtte erkende, at når lokummet brænder, er der kun et sted, hvor man kan finde stærk støtte, nemlig i fællesskabet. Det parti, der repræsenterer det ord bedst, er Socialdemokratiet.

Anne Madsen mente også, at pandemien har efterladt oppositionen tandløs.

- Når vi har sagt, at vi lemper mandag, har de sagt fredag. Når vi har sagt mundbind af i morgen, har de sagt i dag!