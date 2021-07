Ringsted Kommune har ikke mulighed for at opstille og drive elladestandere på grund af kommunalfuldmagten, der forbyder kommuner at drive erhverv. Foto: Preben Moth

Ladestandere til elbiler er ude af kommunens hænder

Ringsted - 02. juli 2021 kl. 07:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det siger næsten sig selv, at en kommune ikke må drive decideret forretning på sine borgere.

Sådan har det hele tiden været, og sådan er det også i tilfældet ladestandere, som i kommunalt regi kun kan blive opstillet og drevet til kommunens egne elbiler.

Ifølge administrationen er Ringsteds nuværende ti offentlige ladestandere, mange af dem opstillet ved Ringsted Outlet, dog langt fra nok, hvis kommunen skal følge med udviklingen henimod flere elbiler.

Ikke kommunens ansvar Efter at have været oppe at vende et par gange, først i Klima- og Miljøudvalget, siden i Byrådet i sidste uge, står det klart, at det på nuværende tidspunkt er helt ude af kommunens hænder at opstille og drive offentligt tilgængelige ladestandere til herboende såvel som forbipasserende elbiler i byrummet.

- Det med at opsætte og drive ladestandere til elbiler er et privat marked, så det kan kommunen desværre ikke få lov til, sagde Torben Lollike (R) til byrådsmødet, hvor det blev gjort klart, at det fortsat er op til private operatører som Clever, E:ON eller Sperto at udfylde markedshullet i Ringsted.

- Det er brandærgerligt, at vi som kommune hverken kan opsætte eller drive ladestandere. Derfor mener jeg, det er meget vigtigt, at vi alle tager fat i vores bagland på Christiansborg og skaffer lovhjemmel til at opsætte ladestandere, sagde Timo Jensen (V).

Lars Tegl Rasmussen fra Ringstedlisten mente, at det var en bemærkelsesværdig holdning at have som liberal.

- Det må være det frie marked, ligesom tankstationer er det. Derfor kan jeg ikke helt se, hvorfor vi som kommune skal gå ind og blande os i det her, sagde han.

Det er endnu ikke undersøgt, hvorvidt de private operatører finder Ringsted interessant. I et bilag til mødet i Klima- og Miljøudvalget i maj beskrives det dog, at det vil være svært at skabe en positiv businesscase i de mindre byer, samt at interessen derfor næsten ikke er eksisterende.

Med gårsdagens udmelding af landets nye infrastrukturplan, som har opbakning fra alle Folketingets partier, har ladestandere i provinsområder dog fået ny luft under vingerne.

Håber på lademuligheder Med aftalen afsættes 500 millioner kroner i perioden 2022 til 2030, som kan anvendes til at understøtte et højt serviceniveau for opladning på de længere bilture langs statsvejnettet fra øst til vest og nord til syd.

Det giver nyt håb for ladning i Ringsted, mener borgmester Henrik Hvidesten (V).

- Jeg håber da klart, at Ringsted kan komme i betragtning. Vi er et naturligt stop for mange bilister på vejen imellem København, Fyn og Jylland, og flere ladestandere ved motorvejen ville blot være et skridt i den rigtige retning, siger borgmesteren.