Borgmester Henrik Hvidesten ses her sammen med en af elcyklerne. Foto: Ringsted Kommune

Lån en elcykel gratis i 14 dage

Ringsted - 30. november 2020 kl. 06:38 Kontakt redaktionen

En elcykel kan gøre, at du tager cyklen i stedet for bilen på arbejde. En elcykel kan være et alternativt træningsredskab, hvis du eksempelvis har dårligt knæ eller på anden vis har svært ved at cykle på en almindelig cykel. Og en elcykel kan være et alternativ til bilen på de kortere ture i din hverdag.

Det giver Ringsted Kommune nu alle borgere mulighed for at prøve af i 14 dage. Ringsted Kommune tilbyder i samarbejde med Fri BikeShop i Ringsted, at du kan låne en elcykel i to uger for at se, om en elcykel kan være noget for dig.

Alle borgere skal nemlig have mulighed for et sundt liv, siger borgermester Henrik Hvidesten.

- For nogle mennesker kan en elcykel være en blid introduktion til at få mere motion ind i deres hverdag. For andre kan en elcykel måske være en erstatning for bilen på de kortere ture i ens hverdag, eller turen til og fra arbejde. Det giver vi nu alle borgere muligheden for at prøve af, når vi stiller fire elcykler til rådighed, så alle kan låne dem i en kort periode og se, om en elcykel kan være en hjælp i deres hverdag, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Der er fire elcykler at vælge imellem, to med centermotor og to med forhjulsmotor. De to med forhjulsmotor trækker meget ved start, hvilket kan være en fordel, hvis man for eksempel har dårligt knæ. Hvis man gerne vil låne en elcykel, skal man gå på kommunens hjemmeside eller via www.ringsted.dk/laan-en-elcykel fra mandag den 30. november. Her kan man booke cyklerne og læse betingelserne. Cyklerne kan lånes fra den 2. december.

Udlån af elcykler er en del af projektet 'Vi cykler i Ringsted', der består af 11 delprojekter. Med 'Vi cykler i Ringsted' vil Ringsted Kommune på forskellig vis og til forskellige målgrupper inspirere og motivere flere til at bruge cyklen som transportmiddel, til motion eller til leg i deres hverdag.

Formålet er at gøre brugen af cyklen attraktivt igennem viden, kunnen og tilgængelighed. Med projektet skal Ringsted kendes som en by, hvor cykling er for alle, og hvor det er nemt at vælge cyklen som transportmiddel.