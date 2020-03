LO Midtsjælland aflyser 1. maj arrangementer i fire kommuner

LO Midtsjællands bestyrelse har besluttet at aflyse årets 1. maj arrangementer i Ringsted, Sorø, Faxe og Slagelse.

- På baggrund af situationen med coronavirus har vi i samarbejde med de forskellige aktører, der står for planlægning og afvikling i de forskellige byer, valgt at aflyse dette års fejring af 1. maj i Faxe, Ringsted, Sorø og Slagelse. Pas godt på hinanden og hold afstand, skriver formand Per Flor i en pressemeddelelse.