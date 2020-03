Politiet satte en større jagt ind på at finde gerningsmanden til voldsomt knivstikkeri nord for Ringsted fredag. En 20-årig mand er nu fængslet. Arkivfoto: Thomas Olsen

Kvinde uden for livsfare efter voldsomt knivstikkeri

- Den seneste melding fra sygehuset er, at hun er stabil og uden for livsfare, oplyser Charlotte Tornqvist, pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi mandag middag til DAGBLADET Ringsted.

Den formodede gerningsmand på 20 år stak af efter knivstikkeriet, der skete i landsbyen Ørslev Under Skoven nord for Ringsted.

- Vi satte en stor politiaktion ind for at finde ham. Under efterforskningen fandt vi ud af, at han befandt sig i et tog mod København. Københavns Politi anholdt ham uden dramatik ham fredag klokken 18.20, siger Charlotte Tornqvist.