De ansatte i MaLenes blomster og borgmester Henrik Hvidesten er klar til atbakke op om Emilie Salvigs indsamlingsprojekt i anledning af dronningens 80 års fødselsdag 16. april. Privatfoto

Kvinde samler ind til blomster til kommunens isolerede ældre borgere

Ringsted - 11. april 2020 kl. 14:06 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg skriver til dig i håbet om, at du kunne tænke dig at hjælpe med et kortvarigt initiativ pr. dags dato her i Ringsted by midt i disse svære corona-tider.

Sådan lød indledningen på den mail, som Ringsted-borger Emilie Salvig forleden sendte til Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten. Hendes ønske er, at byens borgere, først og fremmest på plejehjemmene (alt efter omfang af donerede penge) kan modtage en buket torsdag 16.april på Dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Emilie Sandvig uddyber:

- Jeg har et ønske om at sende et kærligt budskab i byen om, at vi står sammen og passer på hinanden. Vi er i en tid, der medfører, at ældre borgere i byen sidder isoleret, ensomme og uden besøg fra pårørende eksempelvis på plejehjemmene. Af samme årsag har jeg ladet mig inspirere af min mosters tiltag i Jyllinge, hvor der, på baggrund af dronningens udmelding om at sende buketter til de ældre ensomme frem for til hende, er samlet over 25.000 kroner ind gennem en lokal blomsterforretning. Et tiltag, der har skabt sammenhold og varme i byen i en ellers kriseramt tid, forklarer initiativtageren.

Hun har kontaktet lokale blomsterforretninger for at høre, om de var med på ideen, og det er lykkedes at lave en aftale med MaLene Blomster i Tinggade.

- Jeg har både taget initiativet for at støtte vores lokale blomsterforretninger med en større omsætning og for at passe på vores ældre og give dem en kærlig hilsen. Gennem sådan et tiltag tænker jeg, at vi kan sende et sundt budskab i vores by, forklarer Emilie Salvig.

Borgmesteren var hurtigt overbevist om, at det var et godt projekt.

- Jeg synes, det er et meget fint initiativ og jeg glæder mig helt generelt over hvilken næstekærlighed, der bliver vist rundt omkring i denne tid, siger Henrik Hvidesten.

Hvis man ønsker at støtte indsamlingen, kan man sende et bidrag til Mobile Pay på nummeret 436448.

- Alle kan støtte, uanset om det er 10 kroner eller 500 kroner. Alt gør en forskel i sådan et projekt, påpeger Emilie Salvig.

Det er som nævnt MaLene Blomster i Tinggade i Ringsted, som står for kontoen og for at lave buketter af det samlede indsatte beløb.