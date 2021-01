Kvinde er død af brystkræft efter svigt

Kvinden er en af de i alt 23 kvinder, som har fået ret til erstatning hos Patienterstatningen. Erstatningen bliver tildelt, fordi det er konkluderet, at de 23 kvinder har fået dårligere chance for at overleve eller har været nødt til at gennemgå et mere omfattende behandlingsforløb.