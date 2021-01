Kviktest til alle dagtilbud fra næste uge: En stor lettelse

- Det giver en tryghed blandt medarbejdere og forældre, fordi kviktest gør det muligt at opspore smitte så hurtigt som muligt, siger Gitte Løvgren, direktør for bl.a. børneområdet i Ringsted Kommune, om tilbuddet, der fredag er i fuld gang med at blive koordineret med de forskellige dagtilbud.

Efter justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag opfordrede landets kommuner til at gøre en ekstra indsats for at få bremset smitten, har Ringsted Kommune indgået en aftale med Copenhagen Medical.

En stor lettelse for dagtilbud på landet

For Børnehuset i Jystrup betyder det alverden at få et lokalt testtilbud, der gør, at personalet ikke er nødt til at tage til Ringsted for at blive testet.

- Det giver rigtigt god mening. Vi har tidligere oplevet smitte blandt vores personale, og derfor ved vi, hvor vigtigt det er at være hurtigt og på forkant, siger Gitte Sorgenfrei, afd. leder i vuggestuen, og tilføjer:

- Det er klart en lettelse blandt personalet, der nu kan vide sig sikre på at blive testet og få brudt smittekæderne i tide.