Formand i Kværkeby IF Linda Henriksen ses her ved en tidligere lejlighed før coronakrisen.

Kværkeby IF sælger fiktive billetter til serie 3-opgør

Kværkeby IF ved Ringsted er som alle andre fodboldklubber lukket ned under coronakrisen, og nu tager klubben utraditionelle løsninger i brug for at tjene lidt penge.